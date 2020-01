Dawn of Fear: data di uscita e trailer per l’horror in stile Resident Evil

Alla fine degli anni 90 era in corso una vera e propria horror mania e videoludicamente trasposta con il genere avviato da Capcom con il primo Resident Evil datato 1996. Si susseguirono copie e cloni con qualità altalenante, tra cui l’acclamato Silent Hill uscito 3 anni dopo, ed ovviamente i sequel del brand Capcom, tra mostri e zombie di ogni tipo, l’ondata horror non si apprestava a fermarsi e neppure oggi seppur in forme molto differenti. Non c’è da stupirsi quindi che a più di 20 anni di distanza vengano riproposti prodotti come questo Dawn of Fear in esclusiva per la console di casa Sony, soprattutto grazie all’imminente uscita del remake del terzo capitolo di Resident Evil

Dawn of Fear è un survival horror in esclusiva per Ps4 chiaramente ispirato alla vecchia scuola anni 90 in uscita il 3 febbraio di quest’anno. Il trailer in questione non mostra nomi o quant’altro ma propone una canzone malinconica che strizza l’occhio ai capolavori del genere prima citati. Il titolo si propone con la vecchia e classica telecamera dall’alto a ripresa fissa, una dimora enorme da esplorare ed enigmi di vario genere oltre a mostrare Zombie e rituali satanici. Questo sembrerebbe infatti la soluzione perfetta di un ibrido del titolo di casa Capcom e di quello di Konami. Non diciamo altro e vi lasciamo gustare il trailer di seguito che parla da solo.

Possiamo leggere la sinossi ufficiale di PlayStation: “il protagonista Alex decide di andare a studiare Belle Arti lontano da casa. Riceve una telefonata dall’avvocato di famiglia dove lo informa che la sua matrigna si è tolta la vita. Come ultimo membro della famiglia decide di tornare in quella casa per sistemare i documenti e seppellirla. Una volta arrivato nella casa scoprirà degli strani studi di necromanzia. Esplora, risolvi enigmi e gestisci il tuo inventario per sopravvivere”.

Dawn of Fear sviluppato dallo studio indipendente Brok3nsite sarà disponibile sul PlayStation Store a partire dal 3 febbraio 2020. Cosa ne pensate di questo titolo? Siete curiosi come noi di scoprire questo ibrido tra Resident Evil e Silent Hill? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.