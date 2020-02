Daymare 1998: la Black Edition sarà un esclusiva europea per PS4

Qualche giorno fa il noto studio italiano Invader Studio ha ufficialmente comunicato la data d’uscita della versione console di Daymare 1998. Stando ai dettagli riportati dai vari comunicati stampa, il survival horror sviluppato dai nostri connazionali arriverà su Xbox One e PS4 il prossimo 28 Aprile 2020. Sicuramente fa strano pensare che lo stesso mese avremmo due survival horror old school (vi ricordiamo che i primi di aprile esce anche Resident Evil 3). Tuttavia al di fuori di questo annuncio i ragazzi di Invader Studio hanno deciso di annunciare un’altra succosa novità!

Sicuramente questo reveal farà molto gola ai vari collezionisti. A quanto pare Daymare 1998 sarà disponibile anche in una versione limitata chiamata Black Edition. L’annuncio è stato ufficializzato attraverso la pagina Facebook del gioco. Secondo però alle informazioni rilasciati su questa particolare edizione, la Black Edition sarà un’esclusiva dedicata soltanto alle console Sony (ovvero PS4) e non uscirà al di fuori dal territorio europeo.

“Siamo orgogliosi di mostrarvi la versione limitata di Daymare 1998! La Black Edition è disponibile esclusivamente in Europa ed i vari pre-order sono attualmente aperti al pubblico. Esplora la città silenziosa di Keen Sight e svela i terribili segreti che si celano dietro!”

Sicuramente questa particolare versione limitata del gioco potrebbe accontentare tutti i fan dell’opera. Probabilmente dietro la scelta di distribuire questa versione di Daymare 1998 solo su PS4 (e soltanto in Europa) risiedono delle “problematiche” economiche. Vi ricordiamo che il titolo dei Invader Studio nasce dalle ceneri del remake di RE2. Quindi non stiamo a parlare di un grosso titolo AAA, ma di un semplice progetto indie che cerca di elogiare i classici survival horror. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!