Daymare 1998 gratis per gli studenti: ecco il link per il download

In questo momento particolarmente delicato globalmente, abbiamo assistito a un numero altissimo di inziative che hanno messo sul tavolo diversi videogiochi gratis. Tra Steam, Ubisoft, Epic Games Store e moltissimi altri publisher di tutto il mondo, i giocatori hanno potuto ingrandire notevolmente la propria ludoteca digitale. Oggi, anche gli sviluppatori italiani Invader Studios hanno offerto 10.000 chiavi gratuite di Daymare 1998 per tutti gli studenti italiani.

Da come si può leggere dal comunicato rilasciato dal team di sviluppo, le chiavi di Daymare 1998 “saranno distribuite gratuitamente ad alunni e studenti di tutta Italia”. Per ottenere una di queste chiavi riscattabili su Steam, serve andare sul sito web del giveaway e inserire i dati richiesti. Dopodichè non servirà altro che attendere di ricevere il codice da riscattare direttamente sullo store digitale di Valve.

Come dichiarato da Giuseppe Giannone di Invader Studios all’interno del comunicato stampa, il team italiano si augura che con questo regalo, tutti i ragazzi che stanno rimanendo in casa possano passare delle ore di svago e di divertimento. “Ci dispiace moltissimo per tutti coloro colpiti direttamente dall’infezione, e vorremmo che l’unico virus da combattere fosse quello presente nel nostro gioco. Forza Italia!”

Al momento Daymare 1998 è disponibile soltanto su PC, ma il prossimo 28 aprile l’opera prima di Invader Studios uscirà anche su console PlayStation 4 e Xbox One, con una versione in formato fisico in uscita solamente sulla piattaforma Sony. Cosa ne pensate di questo gesto dagli sviluppatori di Daymare 1998? Riscatterete la vostra copia Steam del survival horror italiano? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.