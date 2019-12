Daymare 1998: le versioni PS4 e Xbox One sono in arrivo

È stato un anno decisamente ottimo per i vari amanti del genere Horror. Tra nuove opere come Blair Witch e Layers of Fear 2 e ritorni a dir poco sbalorditivi come quello di Resident Evil 2, la fanbase di questo ramo videoludico ha sicuramente trovato pane per i propri denti. Ma tra le opere più blasonate è riuscito a farsi spazio anche un certo Daymare 1998. Questo tributo al passato creato dai nostri Invader Studios è stato sicuramente apprezzato da tutti i vari fan dei Survival Horror old school.

Pensare che Daymare 1998 nacque come un semplice remake fanmade di RE2 per poi diventare un’opera a sé stante denota sicuramente molta passione da parte del team di sviluppo italiano. Proprio per questo motivo gran parte della critica è stata più che a favore del progetto premiando il risultato finale con voti più che buoni. Tuttavia nascendo come progetto “indie” gli sviluppatori non hanno avuto modo (in fase iniziale) di portare il gioco su ogni singola piattaforma disponibile in commercio.

Ma come promesso da Invaders Studio il gioco riceverà sicuramente anche delle versioni PS4 ed Xbox One. Daymare 1998 arriverà su queste due console durante i primi mesi del 2020. Non sappiamo ancora la data precisa di quando il gioco debutterà in Europa, ma il popolo nipponico potrà sperimentare l’opera horror a partire dal prossimo 20 Febbraio.

“È arrivato finalmente il momento di parlare della versione console di Daymare 1998! Possiamo ufficialmente confermarvi che il gioco arriverà su PS4 ed Xbox One durante il primo quarto del 2020. L’unica data precisa che abbiamo per adesso riguarda il territorio giapponese che potrà mettere le mani sul gioco a partire dal 20.02.2020!”

Quindi anche il prossimo anno si prospetta molto ricco per i videogiocatori ammanti della paura. Tra questo titolo ed il tanto rumoreggiato Resident Evil 3: Remake, il 2020 potrebbe rivelarsi un’annata a dir poco ottima. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!