Days Gone a 39 euro su Unieuro!

Vi segnaliamo che su Unieuro è disponibile Days Gone all'ottimo prezzo di appena 39,99€, con uno sconto di ben 35 euro rispetto agli originali 74,99€!

Accolto da pubblico e critica con ottimo favore, Days Gone è stato uno dei più recenti successi in esclusiva PS4, sviluppato con passione e attenzione dal team dei Bend Studio di Sony. A metà tra la serie tv Sons of Anarchy e The Walking Dead, questo intrigante open world ha stregato anche la nostra redazione che lo scorso aprile ha premiato il titolo con un sonoro 8.3, definendo il videogame “un titolo solido, dotato di una struttura narrativa interessante e coinvolgente e in grado di saziare la fame degli amanti dei non-morti”.

Ebbene, se non avete ancora avuto l’occasione di dare un’occhiata al gioco, sarete felici di sapere che Days Gone è in offerta su Unieuro, a partire da oggi, all’ottimo prezzo di appena 39,99€, con uno sconto di ben 35 euro rispetto agli originali 74,99€! Un’offerta a dir poco ottima per recuperare un titolo che molti si sono ingiustamente lasciati indietro.

