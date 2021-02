Days Gone arriva su PC: presto usciranno altre esclusive PlayStation

Da diverso tempo gli appassionati delle produzioni Sony aspettavano nuove comunicazioni dalla compagnia giapponese, ed ecco che nel corso di un solo pomeriggio arrivano tre sensazionali notizie molto importanti. Insieme ai primissimi dettagli ufficiali riguardo al prossimo modello di PSVR e al rinvio di Gran Turismo 7, Sony ha confermato anche l’uscita di Days Gone su PC, con il titolo di Bend Studio che non sarà l’unica esclusiva PlayStation a debuttare anche su PC.

Days Gone: Deacon

Days Gone non è affatto il primo gioco esclusivo PlayStation che arriva sul mercato PC. Nel passato i giocatori hanno già potuto godere sui propri hardware due grandi titoli come: Horizon Zero Dawn e il visionario Death Stranding. Ad annunciare l’arrivo dell’open world con gli infetti di Bend Studio è stato Jim Ryan durante una recente intervista con GQ, all’interno della quale ha annunciato l’arrivo di Days Gone su PC nel corso della prossima primavera.

Le novità però non finiscono affatto qua, con il presidente di Sony Interactive Entertainment che ha confermato che Days Gone aprirà le porte anche all’uscita di altre esclusive PlayStation su PC. Non sappiamo ancora quali saranno le prossime esclusive, ma questa ennesima apertura di Sony verso il mercato PC va a confermare la volontà da parte della compagnia giapponese di espandere la portata dei propri franchise.

La giornata di oggi è stata parecchio piena di notizie importanti per il prossimo futuro di Sony. Ora non ci resta che scoprire quando di preciso arriverà Days Gone su PC, e soprattutto quali altre esclusive PlayStation debutteranno in futuro nel mercato PC. Cosa ne pensate di queste ultime novità targate Sony? Quali altre esclusive vi piacerebbe poter giocare prima o poi sui vostri PC? fatecelo sapere elencandoceli nella sezione dedicata ai commenti.