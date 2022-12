Nel corso degli ultimi giorni, l’ex director di Days Gone si è scagliato contro la stampa e i giocatori, rei di aver affossato il suo gioco per via del politically correct. Secondo lo sviluppatore, infatti, il titolo non sarebbe stato apprezzato per via della presenza di un maschio bianco etero, oltre a ulteriori commenti che non riteniamo il caso di riportare, ma che si possono recuperare sul suo profilo Twitter.

L’uscita, decisamente infelice e di stampo chiaramente di destra, è stata rispedita al mittente da parte di Bend Studio, che tramite i social ha deciso di rispondere a quelle dichiarazioni, schierandosi chiaramente contro. “Bend Studio non condivide minimamente il suo pensiero, che non riflette quello del team. Siamo estremamente orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto con Days Gone e siamo grati a ogni singolo sviluppatore che ha messo cuore e anima nel lavoro”, le parole contenute nel comunicato.

Dietro i commenti dell’ex director probabilmente c’è una persona che teneva davvero al suo lavoro, tanto da essere sicuramente dispiaciuto per le performance di Days Gone. La verità però non riguarda una certa stampa e neanche i giocatori: semplicemente il titolo non era all’altezza di determinate standard per i giocatori PlayStation, che sono probabilmente abituati ad avere esclusive decisamente diverse dall’esperienza di gioco proposta da Bend Studio. Non stiamo criticando il gioco, attenzione, ma semplicemente ribadendo l’ovvio: il lavoro di Bend Studio è sicuramente ottimo, ma non abbastanza per ciò che altri studi hanno fatto in passato, almeno sulle console Sony.

Dopo Days Gone, Bend Studio è attualmente al lavoro su nuovi progetti. Uno dei più chiacchierati è un Game As A Service, che arriverà su PS5 e PC al day one, almeno stando alle dichiarazioni di Sony. È molto probabile che nel 2023 possano esserci novità in merito, che vi riporteremo non appena disponibili.