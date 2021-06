Days Gone: è possibile giocare in prima persona con questa mod

Da quando Days Gone è uscito anche su PC, il titolo sviluppato da Bend Studio ha ottenuto le attenzioni da parte di una nuova grossa fetta di appassionati. Non potevano mancare le mod, che da quando il gioco è uscito su PC stanno letteralmente dando ai giocatori nuove prospettive con cui giocare all’ex-esclusiva PlayStation. Una delle ultime mod, da al titolo la possibilità di essere affrontato in prima persona.

Il lavoro, nello specifico, lo ha realizzato il modder conosciuto con il nickname di ‘Medicbobs’, il quale ha rilasciato una mod piuttosto interessante per Days Gone. Questa mod introduce nel gioco in versione PC una modalità in prima persona. Secondo quanto è stato riferito dal modder, la sua mod va a cambiare la prospettiva del gioco portandola dalla terza alla in prima persona, e permette di interagire con quasi la totalità delle azioni che si possono far compiere a Deacon all’interno del mondo di gioco.

Entrando maggiormente nei dettagli, una volta installata questa mod, i giocatori saranno in grado di giocare in prima persona. Tra le azioni che si possono eseguire utilizzano la mod figurano i movimenti di crouch e sprint, oltre a saltare attraverso finestre e interni degli edifici. Per quanto riguarda il combattimento, e tutte le azioni ad esso collegate, sfortunatamente rimangono in terza persona, come accade normalmente nella versione non moddata di Days Gone.

installare questa mod in prima persona per Days Gone, potete trovare tutte le info cliccando a Per l’ennesima volta la community dei modder ci dimostra come sia possibile supportare i giochi anche dopo tot tempo dopo il lancio con contenuti fan-made parecchio interessanti e che stuzzicano sempre la curiosità negli appassionati. Se siete interessati a scoprire di più si comein prima persona per Days Gone, potete trovare tutte le info cliccando a questo indirizzo