Days Gone: ecco svelati i requisiti per PC

La giornata di ieri è stata ricca di novità a tema PlayStation, con Sony che ha inanellato una serie di annunci che hanno fatto rizzare gli appassionati. Tra le novità più chiacchierate troviamo sicuramente l’annuncio dell’esistenza di una nuova versione del PS VR. Oltre a ciò, abbiamo appurato del rinvio di Gran Turismo 7 e dell’arrivo di un nuovo State of Play. Infine, confermata anche l’uscita di Days Gone su PC insieme ad altre esclusive Sony in arrivo nel futuro.

A distanza di solo qualche ora, Days Gone è già apparso su Steam con una pagina tutta dedicata alla produzione Bend Studios. Oltre a trovarci dentro diverse informazioni, panoramiche sul gioco e sulle meccaniche di gameplay e ovviamente un incipit narrativo, scopriamo che proprio tramite questa pagina Steam sono stati annunciati in via ufficiale i requisiti minimi e consigliati di quella che è stata una delle più attese esclusive PS4.

Sorprendentemente, i requisiti richiesti per far girare Days Gone su PC non sono così esosi come qualcuno poteva pensare soltanto ieri. Da sottolineare, però, la richiesta da parte degli sviluppatori di munirsi di un SSD per andare a velocizzare i vari caricamenti presenti nel gioco. Ma andiamo più nel dettaglio e scopriamo insieme quali sono i requisiti minimi e consigliati per godere al meglio di Days Gone anche su PC.

Days Gone: requisiti minimi

Processore: Intel Core i5 2500K / AMD FX 6300

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290

Memoria: 8 GB di RAM

Hard disk: 70 GB di spazio disponibile

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Days Gone: requisiti consigliati

Processore: Intel Core i7 4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

Memoria: 16 GB di RAM

Hard disk: 70 GB di spazio richiesto con SSD consigliato

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Infine, vi ricordiamo che Days Gone su PC non ha ancora una data di uscita meglio specificata, ma dovrebbe essere reso disponibile durante la prossima primavera. Cosa ne pensate dei requisiti annunciati? Diteci la vostra.