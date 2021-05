Days Gone, guida agli accampamenti nascosti

Days Gone è finalmente disponibile anche su PC, accompagnato da orde di Furiosi che non vedono l’ora di inserirvi nel loro menu ma anche nemici umani che approfittano dell’apocalisse per spadroneggiare su quanto poco rimane della civiltà. Questi gruppi, suddivisi tra Predoni, Randagi e Ripugnanti, hanno accampamenti sparsi un po’ ovunque nelle varie regioni dell’Oregon: alcuni di questi dispongono persino di bunker che potrete fare vostri, una volta liberata la zona dai precedenti proprietari, in modo da rendere il campo una base operativa a tutti gli effetti con letto per riposare, armadietto delle armi e risorse varie, ma soprattutto per avere utilissimi mappe e appunti atti a “snebbiare” zone limitrofe.

Days Gone conta quattordici accampamenti totali, che vi elencheremo qui sotto dividendoli per regione, assieme al punto esatto del bunker.

Regione delle Cascades

Accampamento nascosto della torre radio

Tenendo la torre alla vostra destra, controllate l’edificio sulla sinistra per trovare il bunker.

DAYS GONE_20190426192530

Accampamento nascosto del tunnel

Il bunker si trova sulla sommità, dietro alcune pile di tronchi e accanto alla capanna.

DAYS GONE_20190426192552

Accampamento nascosto di Horse Creek

Trovate il bunker sotto la torre dell’alta tensione.

Regione di Belknap

Accampamento nascosto di Black Crater

Il bunker si trova in fondo a una gola sul lato destro dell’accampamento.

Accampamento nascosto delle grotte

Oltrepassate il ponte sospeso, distruggete con un esplosivo la barriera e seguite la strada finché rientra a sinistra per trovare il bunker.

Accampamento nascosto di Bear Creek

Il bunker si trova sul lato sinistro dell’accampamento, a ridosso delle montagne.

Regione di Lost Lake

Accampamento nascosto di Deerborn

Trovate il bunker in cima all’accampamento, dove si raccoglie la maggior parte dei nemici.

Accampamento nascosto di Berley Lake

Il bunker si trova dietro alcune rocce vicino al punto in cui un gruppo di nemici stanno prendendosi a pugni.

Regione di Iron Butte

Accampamento nascosto della mulattiera

Trovate il bunker dentro il tunnel al livello più alto dell’accampamento.

Accampamento nascosto di Redwood

Il bunker si trova sul lato destro, verso il fondo dell’accampamento, vicino alla palizzata che lo delimita.

Regione di Crater Lake

Accampamento nascosto di Spruce Lake

Trovate il bunker all’interno di una delle tende.

Accampamento nascosto della ferrovia

Il bunker si trova vicino ai binari sul terreno innevato, poco fuori da uno dei vagoni che potete attraversare.

Superstrada 97

Accampamento nascosto di Aspen Butte

Trovate il bunker dentro un edificio in pietra sulla sommità dell’accampamento.

Accampamento nascosto di Bare Bay

L’ultimo bunker si trova nel fango vicino a uno degli ingressi.