Days Gone, guida ai presidi e ai siti di ricerca NERO

Come in ogni situazione che comprende una pandemia su scala più o meno globale, anche Days Gone presenta la sua personale “Umbrella dell’Oregon”: stiamo parlando della NERO, un’organizzazione i cui scopi non sono esattamente chiari nei confronti di questo morbo ma che, per certo, non ha a cuore la salvezza del genere umano. Un pregio però ce l’ha ed è quello di offrire al nostro buon Deacon potenziamenti per le sue statistiche, che di volta in volta possiamo scegliere dove distribuire: energia, vigore o concentrazione. Nel gioco troverete i Presidi NERO e i Siti di Ricerca NERO. Nonostante entrambi vi offrano le migliorie di cui sopra, solo i primi possono anche diventare basi operative al pari degli accampamenti, con tanto di letto, armadietto delle armi e risorse varie.

Alcuni Presidi potrebbero non essere subito accessibili per motivi di trama: l’esempio migliore è quello del Community College di Chemult, bloccato fino a che non dovrete accedervi proseguendo con la storia, così come vi consigliamo di compiere un salvataggio manuale prima di dedicarvi a un Presidio in quanto può capitare, seppur molto raramente, che il gioco non salvi correttamente il completamento dell’attività, vincolandovi in una situazione nella quale non potrete più portare a compimento la storia dedicata ai centri di ricerca della NERO.

Per non creare confusione, elencheremo i Presidi suddividendoli per regione e faremo poi la stessa cosa con i Siti di Ricerca. Ricordate che, laddove non riusciste a raggiungere un sito, di controllare che non ci sia una caverna nelle vicinanze oppure un salto da effettuare con la moto (ingrandendo al massimo la mappa potete notare delle sbavature bianche nel punto in cui andrebbe fatto) – in quest’ultimo caso vi servirà il potenziamento turbo per la moto assieme a un upgrade del motore. Infine fate sempre attenzione ai dintorni, soprattutto se scegliete di intrufolarvi in qualche grotta: poiché la NERO si occupa di fare ricerche sui Furiosi non è raro trovare i suoi radiofari in prossimità di orde. Se dovesse succedere, aspettate scenda la notte affinché escano a caccia.

Ci sono in totale 12 Presidi e 18 Siti di Ricerca NERO da saccheggiare. Per quanto riguarda i primi, non potete accedere alle unità mediche senza aver ripristinato la corrente e, a volte, sostituito fusibili difettosi. Benzina e pezzi di ricambio si trovano tutti nell’area di interesse, quindi non preoccupatevi di arrivare preparati, fate piuttosto attenzione a distruggere tutti gli altoparlanti altrimenti vi ritroverete circondati di Furiosi in men che non si dica una volta riattivata la corrente. Il loro numero è variabile a seconda del Presidio ma si trovano sui tetti delle strutture e occasionalmente sui pali della luce, controllate ovunque e dove possibile usate il coltello per sbarazzarvene – altrimenti, meglio avere sempre un silenziatore a portata per tenere un basso profilo.

Regione delle Cascades

Presidio NERO di Little Bear Lake

Presidio NERO di Horse Lake

Presidio NERO del Cimitero dei Pionieri

Regione di Belknap

Presidio NERO del Tunnel di Marion Forks

Presidio NERO del Passo di Iron Butte

Regione di Lost Lake

Presidio NERO della Vecchia Segheria

Presidio NERO del Tunnel di Santiam

Presidio NERO del Rogue Tunnel

Regione di Crater Lake

Presidio NERO di Spruce Lake

Presidio NERO del Sentiero Panoramico

Superstrada 97

Presidio NERO del Community College di Chemult

Presidio NERO del Ponte di Pillette

Regione delle Cascades

Sito di Ricerca NERO #1

Trovate il radiofaro sul fondo di una miniera, covo di un’orda di Furiosi. Se non siete pronti al confronto, aspettate la notte prima di intrufolarvi.

Sito di Ricerca NERO #2

Nel sottosuolo, all’interno della grotta dove avete origliato lo scienziato NERO dopo la missione della storia nel cimitero. Anche in questo caso ospita un’orda di Furiosi, andate di notte se non siete preparati.

Sito di Ricerca NERO #3

Trovate il radiofaro alla fine di un ponte.

Sito di Ricerca NERO #4

Per raggiungere il sito di schianto dell’elicottero vi serviranno turbo e motore potenziati.

Regione di Belknap

Sito di Ricerca NERO #5

Per raggiungere il sito di schianto dell’elicottero vi serviranno turbo e motore potenziati.

Sito di Ricerca NERO #6

Sul fondo di una grotta che ospita un’orda di Furiosi. Raggiungetela di notte per evitare incontri spiacevoli.

Regione di Lost Lake

Sito di Ricerca NERO #7

Trovate il radiofaro subito all’esterno di una caverna.

Sito di Ricerca NERO #8

Per raggiungere il sito di schianto dell’elicottero vi serviranno turbo e motore potenziati.

Regione di Iron Butte

Sito di Ricerca NERO #9

Non troppo distante dall’Accampamento Nascosto di Redwood, per raggiungere il sito di schianto dell’elicottero vi serviranno turbo e motore potenziati.

Regione di Crater Lake

Sito di Ricerca NERO #10

All’interno di una miniera. La raggiungerete durante una missione della storia, prima di allora non potete accedervi.

Sito di Ricerca NERO #11

Trovate il radiofaro sulla cima di una montagna.

Sito di Ricerca NERO #12

Trovate il radiofaro all’esterno di una caverna.

Sito di Ricerca NERO #13

Trovate il radiofaro all’interno di una casa, alla quale accederete nel corso della missione “Manca davvero poco”.

Sito di Ricerca NERO #14

Il radiofaro si trova su un isolotto per raggiungere il quale occorre potenziare ulteriormente il turbo e il motore della vostra moto.

Superstrada 97

Sito di Ricerca NERO #15

Il radiofaro si trova all’interno di una caverna, poco sotto l’Accampamento Nascosto di Aspen Butte.

Sito di Ricerca NERO #16

Il radiofaro si trova all’interno di una caverna.

Sito di Ricerca NERO #17

Trovate il radiofaro su un isolotto per raggiungere il quale sono necessari due salti con la moto. Potenziate al massimo o quasi il turbo e il motore della moto per avere successo. È il sito cerchiato di rosso nell’immagine sottostante.

Sito di Ricerca NERO #18

L’ultimo sito si trova sotto un ponte, molto facile da raggiungere.