Days Gone: il nuovo trailer “One Bullet”

Days Gone è la nuova proposta first party di Sony e Bend Studio. Ora, possiamo ammirare un nuovo trailer da trenta secondi.

Days Gone, la nuova avventura post-apocalittica di Bend Studio, è sempre più vicino e Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer pubblicitario da trenta secondi, che potete vedere poco sotto. Nel video possiamo vedere il protagonista, Deacon St. John, atterrato in mezzo alla strada e con la motocicletta rotta.

Con poche parole, Deacon si e ci chiede per chi sia l’ultimo proiettile rimastogli. Nei trenta secondi disponibili, il trailer ti fa capire tutto quello ci si parerà di fronte, da lupi selvaggi a sopravvissuti disperati, senza dimenticare i Furiosi, creature simili-zombie presenti in grande numero.

Days Gone proporrà vari tipi di Furiosi. Gli Erranti, ad esempio, che si muovono in piccoli gruppi e, alle volte, creano vere orde. Ci sono poi le Larve, che difendono un territorio specifico e attaccano quando vedono che la preda è in difficoltà. Le Sirene, come si può intuire dal nome, sono in grado di attirare interi sciami: il giocatore deve stare ben attento a non farsi circondare. Infine, meglio evitare i Colossi, ben più forti del nemico medio. Armi e abilità saranno fondamentali, ma sopratutto non dovremo essere così sciocchi da affrontare interi gruppi di nemici.

Abbiamo già avuto modo di provare il gioco e ve ne abbiamo parlato a questo indirizzo. Se preferite il formato video, potete trovare l’anteprima a questo indirizzo. Il gioco ha già completato lo sviluppo e quindi l’uscita è certa: Days Gone sarà disponibile a partire dal 26 aprile 2019. Diteci, cosa ne pensate della nuova esclusiva PlayStation 4?