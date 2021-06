Days Gone: mod rende le orde un inferno con oltre 600 infetti a schermo

Ora che Days Gone ha debuttato anche su PC, l’opera di Bend Studio e facente parte dei PlayStation Studios si è aperta non solo a una nuova grande fetta di videogiocatori, ma anche a tutta la community dei modder. Questi ultimi non si sono fatti attendere e hanno già preparato una serie di mod che vanno a modificare l’esperienza proposta nell’open world post apocalittico. È proprio una di queste mod sta rendendo il titolo un vero e proprio inferno.

Il modder conosciuto con il nickname ‘Aigmir’ ha rilasciato una mod davvero imperdibile per tutti coloro che hanno già terminato Days Gone e vogliono assaporare un’esperienza definibile tranquillamente più hardcore. Questa mod, infatti, rende tutte le orde presenti nella ex-esclusiva PlayStation 4 molto più impegnative da affrontare, semplicemente aumentando il numero di infetti che compaiono a schermo a con cui si dovrà avere a che fare.

Nella versione base di Days Gone, le orde di infetti sono composte da circa 50 infetti come numero minimo e raggiungono un massimo di 500 non morti. Questa mod cambia questa possibilità alzandola a una quota di 280 infetti come minimo e 600 di massimo. Inoltre, un’orda boss presenterà la bellezza di 670 infetti, tutti rigorosamente a schermo e affrontabili uno per uno. Una sfida decisamente ardua da affrontare, se mai un giocatore dovesse trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Il lavoro del modder è stato di fino, dato che l’aumento di infetti all’interno delle orde non è casuale ma segue perfettamente l’equilibrio già impostato da Bend Studios nel gioco originale. Nelle prime aree del gioco, infatti, si troveranno orde meno numerose, mentre è nelle zone finali del gioco che andrete incontro ad un vero e proprio inferno. Se il tutto vi ha incuriosito, sappiate che potete scaricare questa mod direttamente a questo indirizzo.