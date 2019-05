Days Gone: il mondo di gioco è stato creato da 5 persone

Dopo la notizia del numeroso team di sviluppo di Cyberpunk 2077 vi proponiamo una notizia che riguarda il team che hanno lavorato su Days Gone

Una delle ultime esclusive di Sony è stata Days Gone, il nuovo titolo survival horror che porta il giocatore in un Oregon post-apocalittico e infestato da vari tipi di zombie. La nuova IP sviluppata da SIE Bend Studio ha ottenuto un enorme successo sin dalla sua uscita riuscendo a conquistare il primo posto come gioco più venduto sia sul PlayStation Store ad aprile che in Paesi come il Regno Unito e il Giappone, superando addirittura le vendite di lancio di un’altra esclusiva di successo Sony: God of War.

Merito di questo successo è da attribuire alla narrazione di Days Gone, caratterizzata da una grande cura per i dettagli. Tutti questi elogi vanno soprattutto al team di sviluppo SIE Bend Studio che è riuscito a creare un’open world di degna nota con solamente un piccolo team formato da 5 o 6 persone.

Ad affermarlo su Reddit è stato il Lead Open World Designer, Eric Jensen, che è molto orgoglioso del lavoro svolto e dell’obiettivo raggiunto. “La cosa di cui sono più orgoglioso è il fatto di aver reso diverso e dinamico il mondo aperto di Days Gone con solamente un team di sviluppo molto ridotto (formato da 5-6 persone). Abbiamo preso insieme tutte le decisioni di design e sviluppo in modo intelligente ed efficiente, pur conoscendo i nostri limiti” ha dichiarato Jensen.

“Poter vedere numerosi video e altrettanti screenshot di giocatori che hanno amato Deacon e l’open world di Days Gone è stato veramente incredibile” conclude il Lead Open World Designer di SIE Bend Studio. Vi ricordiamo che il titolo offre delle ricompense ai propri giocatori una volta che è stato platinato: vi invitiamo a leggere la seguente notizia per avere ulteriori informazioni.

Days Gone è stato sviluppato da un piccolo team di sviluppatori a differenza della nuova IP attualmente in sviluppo negli studios di CD Projekt RED: Cyberpunk 2077.

Cosa ne pensate voi di Days Gone? Vi è piaciuto?