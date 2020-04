Days Gone: Amazon France lo lista per PC

Days Gone, esclusiva PS4 fino ad oggi, finalmente viene listato su Amazon France nella sua versione per PC. Abbiamo capito bene, nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, il gioco action sviluppato da Sony Bend Studio approderà da qui a breve su Windows. In effetti, non è l’unico titolo che di questi tempi sta per fare il grande passo dalla PlayStation alla piattaforma Windows: i fan aspettano al mouse e tastiera anche Horizon Zero Dawn, uno dei titoli più apprezzati della corrente generazione.

Days Gone (di cui si è anche parlato in ottica sequel), third person shooter, è ambientato in un Open World post-apocalittico in cui il giocatore si ritroverà a prendere il controllo Deacon St. John (interpretato da Sam Witwer), un ex fuorilegge motociclista che si trasforma in un vagabondo e cacciatore di taglie che preferisce vivere sulla strada che negli accampamenti nella natura selvaggia.

days gone pc

Il sito francese parla chiaro: Playstation ha messo in lista la sua ex esclusiva come “Days Gone Edition”, ancora senza anteprima e con il perentorio avviso “attualmente non disponibile”. Il titolo, nel 2019, è rimasto in vetta alle classifiche di vendita tra le esclusive più vendute per PS4 e adesso siamo curiosi di sapere quanti PC gamer vorranno tuffarcisi all’interno e scoprire una trama densa di mistero e colpi di scena.

Come dicevamo ad inizio articolo, tuttavia, ancora non abbiamo ancora nessuna notizia ufficiale da parte di PlayStation e Sony, anche se alcuni insider che godono di fama stanno già facendo girare la notizia. Nibel, uno degli insider di cui sopra, avrebbe appunto pubblicato un post sul suo profilo Twitter la notizia bomba e non è l’unico: oltre ai titoli già citati, fa parecchio discutere anche il prossimo approdo su PC di Persona 5 e Gran Turismo Sport. Quali di questi rumor corrisponderanno a realtà? Solo il tempo, o Sony, potrà dircelo. Noi, con voi, staremo in attesa.