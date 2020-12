Days Gone: seguito a rischio, i creatori se ne vanno

Due creatori di Days Gone (qui la recensione) hanno recentemente abbandonato il loro ruolo presso Sony Bend Studio. Ciò non fa ben sperare riguardo a un ipotetico sequel dell’esclusiva PlayStation, nonostante la buona accoglienza da parte del pubblico e della critica. La nuova IP, pubblicata nel 2019, aveva incantato i giocatori grazie alle sue immense orde di infetti, a un ottimo sistema di shooting e una mappa immersiva.

Jeff Ross e John Garvin, rispettivamente Game Director e Creative Director dell’esclusiva di Sony, hanno annunciato la fine del loro incarico su Twitter. Ross ha twittato quanto segue: “Questa è l’ultima settimana con PlayStation e Bend Studio. Sono incredibilmente orgoglioso di tutti i giochi che ho realizzato, ma non vedo l’ora di affrontare nuove sfide. Prossimamente pubblicherò i miei piani futuri, ma mi trasferirò a Chicago una volta che la pandemia di COVID si placherà“, ha concluso.

This week is my last at @PlayStation and @BendStudio. I'm incredibly proud of all the games I got to make, but also looking forward to new challenges ahead. I'll post about my plans later, but I'll be moving to Chicago once COVID calms down. #JeffsGone #DaysGone

