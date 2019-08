Days Gone: ecco la nuova sfida settimanale

A quanto pare Sony non è assolutamente intenzionata ad abbondare uno dei propri titoli di maggior successo dello scorso anno. Days Gone, infatti, continua incessantemente ad aggiornarsi e a proporre nuovi contenuti ai giocatori che ancora imperversano le pericolose lande post-apocalittiche del titolo.

Come ben saprà infatti la numerosa utenza del gioco, Sony Bend Studios, la software house dietro a Days Gone, da un mese circa a questa parte sta inserendo settimanalmente all’interno del titolo delle nuove sfide a tempo limitato che, se completate, permettono ai giocatori di ottenere ricche ricompense.

It's time to burn some Freaker nests and survive against an never-ending Horde of Freakers! Do your best to take on wave after wave of Freakers while staying inside the zone for extra points! #DaysGone pic.twitter.com/XMUNKbAcSD

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) August 9, 2019