DayZ, lo staff entra a far parte di un nuovo team: si occuperà di uno sparatutto-survival

Molti degli sviluppatori di Bohemia Interactive, responsabile dello sparatutto-survival DayZ, sono transitati nel nuovo team di sviluppo Nine Rocks Games costituito dal publisher austriaco THQ Nordic. Lo studio avrò sede a Bratislava, capitale della Slovacchia, e ha aperto anche un sito internet con, al momento, solo l’homepage e un email per sottoporre la propria candidatura a eventuali posizioni lavorative nel nuovo studio.

Nella descrizione che appare sul sito internet viene spiegato che Nine Rock Games è stato formato da THQ Nordic insieme a «veterani slovacchi dell’industria videoludica». Del nuovo team, infatti, fanno parte anche alcuni sviluppatori di Bohemia Interactive che hanno realizzato titoli come Soldier of Fortune Payback e, appunto, DayZ. Secondo le prime informazioni riguardanti il nuovo studio, il team si occuperà di un gioco che, almeno sulla carta, potrebbe condividere lo stesso genere del titolo pubblicato nel 2018 su PC e poi arrivato l’anno scorso anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Un comunicato del gruppo Embracer, di cui THQ Nordic è sussidiaria, spiega che «il team, di cui fa parte come CEO il veterano dell’industria David Durcak, lavorerà su un gioco del genere sparatutto-survival. Maggiori informazioni sul progetto saranno fornite, da THQ Nordic GmbH, a tempo debito».

DayZ, gioco che mette insieme proprio questi due approcci, punta molto sulla collaborazione tanto che nel 2019 ha vinto il premio di Steam Meglio in compagnia. In un open-world postapocalittico, il titolo di Bohemia Interactive richiede non solo di affrontare persone infette, condizioni meteorologiche avverse e animali selvaggi ma richiede anche di cimentarsi nella caccia, nella realizzazione delle armi e tutti quegli aspetti di stampo prettamente survival. Appena nel dicembre scorso Bohemia Interactive aveva aggiornato il gioco su PC con il nuovo DLC Livonia che aggiunge una mappa tutta incentrata sull’approccio survival in una versione più estrema.