DayZ: il fondatore offre vacanze illimitate ai dipendenti del suo nuovo studio

Dean Hall, il creatore di DayZ ha aperto un nuovo studio qualche anno fa e a quanto pare il nuovo team di sviluppo sembra offre alcuni vantaggi molto generosi allo staff che ne fa parte; tipo quello di permettere ai propri dipendenti delle vacanze illimitate.

Rocketwerkz ha all’attivo lo sparatutto per Realtà Virtuale Out of Ammo e il simulatore di costruzione di stazioni spaziali Stationeers che presenta anche degli elementi da gestionale. Con sede in Nuova Zelanda, lo studio non solo offre ai suoi dipendenti delle ferie annuali illimitate ma anche uno stipendio annuo di 80.000 dollari neozelandesi.

Questa situazione è molto rara per gli studi di sviluppo, ma anche per la maggior parte delle aziende in generale, ma il CEO di Rocketwerkz Dean Hall ha dato una spiegazione abbastanza semplice sul perché la sua azienda offre queste tipologie di vantaggi ai propri dipendenti. “Nel momento in cui hai 30 persone che lavorano su un progetto da 20, oppure 30 milioni di dollari ti stai già fidando molto di loro, e se ti fidi di loro con in ballo questi grandi progetti e grandi quantità di denaro, perché non puoi fidarti di loro per gestire anche il loro tempo? Questo è il punto che sta alla base di tutto.”

Nonostante questo, Hall riconosce che le vacanze illimitate non sono per tutti. I neolaureati, ad esempio, inizialmente non hanno questa possibilità in quanto hanno bisogno di una base strutturale che si guadagna col lavoro e col tempo. Cosa pensate delle parole di Dean Hall? Vi piace la sua filosofia di lavoro?