DayZ: Weekend Gratis e versione completa in arrivo

DayZ, dopo un lungo sviluppo, è finalmente pronto a uscire dall’Accesso Anticipato e rivelarsi nella propria forma completa. Per celebrare, Bohemia Interactive lo propone in formato free-to-play per tutto il weekend su Steam. Se non avete mai avuto la possibilità di testare le vostre doti nel progenitore delle modalità Battle Royale, questa è l’occasione migliore. Avete tempo fino al 17 dicembre.

Lo sviluppatore ha rilasciato la versione 1.0 su PC. Inoltre, è possibile acquistare DayZ con il 15% di sconto rispetto al suo prezzo da Accesso Anticipato: dopo la fine del weekend gratuito il prezzo verrà aumentato in quanto si tratterà della versione completa.

Possiamo vedere il trailer qui sotto.

Il gioco è stato creato nel 2012 come una semplice mod di Arma 2. Per quanto al giorno d’oggi non sia popolare come un tempo, l’opera ha già piazzato un buon numero di copie: nel 2013 aveva venduto un 1.000.000 di unità nell’arco di un solo mese.

Il gioco è disponibile su Xbox One e PC; sarà rilasciato su PlayStation 4 nel 2019, sebbene ancora non si sappia con precisione quando. Diteci, state ancora giocando a DayZ, oppure lo riprenderete in mano in occasione della versione 1.0?