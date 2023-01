Nel 2022 Behaviour Interactive ha deciso di rispondere duramente nei confronti dei cheater di Dead By Daylight, muovendosi conseguentemente alle loro scelte ed errori in game. In base a una recente statistica condivisa dai sviluppatori stessi, sembra che solamente quest’anno soni stati bannati dal gioco circa 64 mila cheater colti in fallo.

Un numero così elevato di cheater cacciati da Dead By Daylight non si era mai visto prima, rendendo il 2022 uno degli anni più “pieni” da questo punto di vista. Questo intervento specifico e le sue modalità, andando oltre la mole di persone coinvolte, non sono una novità per Behaviour, dato che appassionati di questo tipo calcano le partite del gioco fin dal suo lancio. Sfruttare le debolezze tecniche di un titolo, anche online, è uno degli atteggiamenti più classici riscontrabili in rete, specialmente in contesti competitivi. Fortunatamente l’attenzione generale della community e degli sviluppatori, almeno in questo caso, sembra prevalere ancora a lungo, un comportamento corretto nei confronti della player base del titolo.

Stiamo comunque parlando di Dead By Daylight, di un videogioco che continua ad essere sostenuto sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori con aggiornamenti, aggiunte (magari qualche altro crossover come avvenuto anche in passato, coinvolgendo i pilastri del genere horror) e uno spin-off abbastanza recente. Lanciato nel 2016, questo titolo è riuscito fin da subito a riunire un folto gruppo di giocatori nel suo mondo, confermando il loro interesse di anno in anno. L’attenzione generale verso l’esperienza è stata quindi confermata con quest’ultima azione anti-cheater, nella speranza che i vari ban serviranno come monito a tutti coloro intenzionati a “barare” anche in futuro.