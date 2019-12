Dead Cells, il Legacy Update ci permette di riportare il titolo alle vecchie versioni

Tra gli indie più interessanti degli ultimi anni è veramente molto difficile non annoverare Dead Cells, un action platformer rogue-like che ha saputo amalgamare insieme uno stile di gioco estremamente dinamico con un approccio invece più ragionato. L’opera di Motion Twin ha, proprio grazie alle sue peculiari caratteristiche, riscosso un grande successo di pubblico e critica e, proprio per ringraziare i numerosi giocatori, la software house ha rilasciato nel tempo anche un DLC gratuito.

A denotare ulteriormente la grande cura riposta nel titolo da parte di Motion Twin è inoltre il recente Legacy Update di Dead Cells, con l’aggiornamento che permette ai giocatori PC di rimettere mano su tutte le vecchie versioni del titolo e di riprovare qualche meccanica accantonata nel corso del tempo. Una possibilità, questa, decisamente singolare e soprattutto assolutamente gradita.

Per poter ri-immergersi in qualche vecchia versione di Dead Cells basterà quindi aprire il menu delle proprietà del titolo e selezionare dalla schermata beta la versione desiderata dell’opera. Una procedura semplice ed immediata, che ci permetterà senza troppi problemi di ri-esplorare sotto una nuova luce l’opera di Motion Twin.

Tale possibilità, secondo la magnanima software house, si rivelerà di grande aiuto ed interesse non solo per i semplici giocatori, ma anche per tutti quegli sviluppatori e game designer alle prime anni che vogliono meglio comprendere lo sviluppo di un progetto nel corso del tempo ed approfondire ulteriormente qualsivoglia miglioramento e raffinamento fatto.

Che ne pensate di questa notizia, avete già giocato a questo particolare titolo o non ne avevate invece mai sentito parlare? La possibilità offerta dalla software house vi piace o la ritenete forse stucchevole? Fateci sapere la vostra opinione direttamente nei commenti sotto questa notizia.