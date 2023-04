Sembra quasi incredibile, ma oramai ci siamo. Il 21 aprile, data di lancio ufficiale di Dead Island 2, è infatti oramai dietro l’angolo, con l’atteso titolo che si appresta finalmente a sbarcare nei negozi. Un appuntamento attesissimo da milioni di giocatori, che tra poco più di due settimane potranno quindi dedicarsi al promettente gioco horror.

Ma come ingannare l’attesa che ancora ci separa da Dead Island 2? Semplice: prenotandolo fin da ora per la propria piattaforma preferita in forte sconto, ossia a meno di 55 euro. Non male, vero?

Di motivi per aspettare con trepidazione Dead Island 2 ce ne sono decisamente parecchi. Come del resto racconta anche il nostro provato, infatti, il gioco è decisamente promettente e sembra essere in grado di portare a un livello successivo la già ottima esperienza del primo capitolo. Prenotare Dead Island a meno di 55 euro, insomma, è un’offerta da non farsi decisamente scappare.

Oltre alla possibilità di assicurarvi fin da ora al lancioDead Island 2 a prezzo di saldo su eBay per la vostra piattaforma di gioco preferita, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete particolarmente interessati solo ad attendere il nuovo promettente titolo? Potete trovarlo in preordine su eBay a meno di euro di sconto seguendo comodamente il link qui sotto.

