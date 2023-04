Per farsi strada in quel di Hell-A, la versione apocalisse zombie di Los Angeles in Dead Island 2, il titolo mette nelle mani dei giocatori un arsenale offensivo grottesco, fatto di lame, oggetti contundenti, armi da fuoco e modifiche in grado di trasformare ogni singola arma nei migliori ordigni a distruzione di massa. In questa guida di Dead Island 2 vi spieghiamo proprio come ottenere il massimo dalle armi di Dead Island 2, e dove trovare le migliori armi in circolazione.

Al di là delle possibilità di personalizzazione e crafting, in Dead Island 2 sono presenti anche armi uniche e armi leggendarie che hanno effetti e skin particolari, non trovabili nelle armi più comuni. Per ulteriori informazioni su Dead Island 2 vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra guida completa.

ATTENZIONE: man mano che verranno scoperte continueremo a inserire armi leggendarie e uniche in questa guida.

Come personalizzare al meglio le armi in Dead Island 2?

Come insegna anche il tutorial di Dead Island 2, in giro per Hell-A è possibile trovare dei banchi da lavoro dove il giocatore può riparare le armi rotte e consumate, ma soprattutto dove è possibile installare progetti e perfezionare il proprio arsenale. Più un’arma è rara, più sono disponibili slot per applicare modifiche e vantaggi. Le modifiche tendono a cambiare il tipo di danno dell’arma, aggiungendo anche effetti elementali come fuoco o acido in alcuni casi; i vantaggi invece aggiungono o amplificano gli effetti secondari dell’arma, come per esempio la sua precisione, il suo peso o la capacità di mutilare arti.

Le armi di Dead Island 2 si dividono in 5 rarità:

Comune, di colore grigio e con un solo slot vantaggio.

Non Comune, di colore verde e con un solo slot vantaggio.

Rara, di colore blu e con due slot vantaggio.

Superiore, di colore viola e con tre slot vantaggio.

Leggendaria, di colore oro e con quattro slot vantaggio.

Per poter applicare modifiche e vantaggi è necessario possedere i loro progetti, sfruttare risorse collegate e spendere dei soldi. Può capitare spesso che queste tre cose non sono sempre disponibili, quindi vi diamo giusto qualche consiglio per poter essere sempre pronti all’occorrenza:

Raccogliete sempre qualunque cosa trovate a terra, anche quando tornerete in posti già visitati per del backtracking.

Girovagando per Hell-A, completando missioni e sbloccando nuove aree con banchi di lavoro, è possibile ottenere sempre più nuovi progetti di modifiche e di vantaggi da poter applicare sulla propria arma.

In un primo momento della vostra avventura in Dead Island 2 vi conviene riciclare le armi in più che troverete per svuotare l’inventario e, soprattutto, per avere nuovi materiali.

In un secondo momento, quando il vostro inventario sarà pieno di armi di rarità superiore, conviene più vendere le armi in eccesso ai mercanti che riciclarle, perché sarete costantemente a corto di denaro.

Cercate di avere un arsenale di armi sempre variegato, perché più avanti andrete per Hell-A, più troverete un’estrema varietà di zombie che reagisce in maniera diversa ai tipi di arma e di modifica che avete tra le mani. In ogni caso, vi consigliamo di adattare anche alcune armi alle vostre carte abilità, così da sfruttare al massimo le sinergie tra le meccaniche di gioco.

Potete aumentare i danni delle vostre armi alzandone il livello ai banchi da lavoro; i livelli delle armi presto o tardi diventeranno davvero costosi, quindi in realtà conviene effettuare questa operazione solo con le armi a cui siete più affezionati, o soprattutto con le armi speciali di Dead Island 2: le armi leggendarie e le armi uniche.

Armi uniche e armi leggendarie di Dead Island 2

Le migliori armi di Dead Island 2, pur avendo rarità minori, sono in realtà tipologie di oggetti che è possibile trovare in un numero davvero limitato: una per arma. Tra queste rientrano anche le Armi Leggendarie, le quali tuttavia si trovano molto in là nel gameplay, se non oltre la fine della trama principale. Anzi, a dirla tutta il 99% delle armi uniche e leggendarie è impossibile trovarle seguendo esclusivamente le missioni principali, ed è quindi necessario gettarsi in qualche secondaria e qualche missione Chi l’ha visto per poterle ottenere.

È possibile riconoscere un’arma unica da un’altra tipo di arma dalle seguenti caratteristiche:

Non è riciclabile

Non è vendibile

Ha un nome di fantasia

Per una maggior convenienza di progressione di gioco, vi abbiamo diviso nei prossimi paragrafi le armi leggendarie dalle armi di rarità minore. Per ogni arma inoltre abbiamo incluso dei consigli per creare build efficaci.

Armi uniche

SORRISO MALANDRINO

[immagine di gioco presto in arrivo]

Potete procurarvi questo coltello registrandovi alla newsletter attraverso questo sito. Seguite le indicazioni fino a legare la vostra copia di Dead Island 2 alla newsletter ed il gioco è fatto.

ULULATO DI FENRIR

[immagine di gioco presto in arrivo]

Partecipando come spettatori agli streaming di Dead Island 2 su Twitch è possibile riscattare questa arma da fuoco particolare. Ricordate di collegare il vostro account di gioco al vostro profilo utente di Twitch per poter ricevere il Drop dalla piattaforma di streaming.

BYPASS GASTRICO

Dead Island 2 armi

Questo enorme martellone con acido corrosivo è ottenibile completando la missione secondaria LA COSA DAI MONARCH STUDIOS, una delle missioni più divertenti e ironiche del gioco con tantissimi riferimenti a opere di fantascienza come Star Wars e Mass Effect.

Vantaggi consigliati: Instabilità, Esplosione.

MAGIA NERA

Dead Island 2 armi

Potete trovare questa bellissima mazza colorata e lanciafiamme nella cassaforte di Rose’s Tattoo, negozio di tatuaggi a Venice Beach posto all’incrocio con la strada della spiaggia. La chiave della cassaforte la possiede un Urlatore di nome Rose che si può incontrare vicino lo stazionamento degli autobus di Venice Beach.

Vantaggi consigliati: Rafforzamento, Destrezza.

O-KAMI AND WHISKEY

Dead Island 2 armi

Si ottiene questa particolare katana specializzata nella mutilazione completando la missione secondaria LA BALLATA DI RIKKY REX a Beverly Hills, che vi porterà a esplorare i meandri della casa con il concerto in cortile a Beverly Hills, accedendo ad aree interne fino a quel momento precluse.

Modifica consigliata: Mutilante rara

Vantaggi consigliati: Dannosità, Destrezza.

RAVEN

Dead Island 2 armi

È possibile recuperare questo enorme fucile che aumenta i danni mettendo a segno più colpi di seguito completando la missione Chi l’ha visto TESORO, IL POSTINO È UNO ZOMBIE! a Bel-Air. Attenzione: questa particolare missione potrebbe essere buggata, e nel caso non lo fosse è comunque completabile solo dopo aver sbloccato gli zombie Macellai.

Modifica consigliata: Incenerente, Liquidante o Folgorante rara.

Vantaggi consigliati: Grosso calibro, Ricarica rapida.

DRAGO DI GIADA

Dead Island 2 armi

La spada migliore per affettare gli zombie è proprio la Drago di Giada, ottenibile completando la missione secondaria INCUBO NELLO STUDIO 7 nei Monarch Studios che si può sbloccare solo dopo aver incontrato almeno uno zombie Macellaio.

Modifica consigliata: Mutilante superiore.

Vantaggi consigliati: Destrezza, Peso Piuma, Massacro.

PEGGY

Dead Island 2 armi

Peggy è il leggendario fucile dell’attore western Curtis, e infatti ve la consegnerà proprio lui completando la missione BACCO TABACCO E ZOMBIE a Bel-Air, sbloccabile solo dopo aver incontrato almeno un Macellaio.

Modifica consigliata: Folgorante superiore.

Vantaggi consigliati: Ricarica Rapida, Emicrania, Esplosione.

DENTE DI SQUALO

Dead Island 2 armi

Dente di Squalo è una lama elettrificata che può essere recuperata dopo al secondo piano dell’Hotel di Ocean Drive, in una cassa chiusa a chiave. La chiave verrà consegnata al giocatore dopo aver completato la missione VEZ E LA MADRE DI SATANA, necessaria anche al completamento del trofeo “FORZA BOBCAT“.

Vantaggi consigliati: Mutilazione, Peso Piuma, Esplosione.

SFOLLA-ZOMBI

Dead Island 2 armi

Questa mazza sanguinaria si ottiene dopo aver completato la missione secondaria VIRALE, l’ultima della serie di missioni dell’influencer Amanda, sbloccabile solo dopo aver completato il gioco. Questa missione contribuisce anche a vincere il trofeo “INFLUENCER“.

Vantaggi consigliati: Contagio, Rafforzamento, Destrezza.

Armi leggendarie

Tutte le armi leggendarie sono armi uniche, ma a differenza delle rarità inferiori hanno effetti e modifiche fuori di testa e introvabili come progetti. Queste armi sono in numero davvero limitato e solamente una è ottenibile lungo la trama, dopo aver raggiunto i Credits di Dead Island 2. Ottenere la vostra prima arma leggendaria inoltre vi consente di sbloccare il trofeo collegato OOOH, TESSSORO!.

IRA SANGUINARIA

Dead Island 2 armi

Questo incredibile coltello si può recuperare completando la missione Chi l’ha visto L’ORO DEGLI STOLTI a Santa Monica, tra il molo, il guardiaspiaggia e i locali vicino la spiaggia. Questa missione è sbloccabile subito dopo aver incontrato il primo Macellaio, girovagando nell’edificio del guardiaspiaggia.

Vantaggi consigliati: Instabilità.

FURIA DI EMMA

Dead Island 2 armi

Questo martello dotato di canna per fucile ci verrà consegnato proprio da Sam B, leggendario personaggio proveniente dal primo Dead Island, una volta completando Dead Island 2 a Hollywood Boulevard, nei pressi dell’elicottero, poco prima di raggiungere i Credits. Apparirà poi successivamente nell’inventario del giocatore (o a terra se l’avete pieno).

Vantaggi consigliati: Brama di Sangue, Instabilità.

KRAKATOA

Dead Island 2 armi

Questa simpaticissima ascia infernale si ottiene completando la missione Chi l’ha visto PERSONA SMARRITA: STEVE, una delle più divertenti dal punto di vista dei dialoghi. Questa missione si attiva dalla base nell’Hotel di Ocean Drive, e vi farà andare in giro tra i Monarch Studios e Beverly Hills.

Vantaggi consigliati: Esplosione, Instabilità.

BRUTALIZZATRICE

Dead Island 2 armi

Questa speciale spada è ottenibile dopo aver completato tutte le missioni dell’Artista Francesca a Beverly Hills. La sua casa rossa è raggiungibile scavalcando il cancello principale. Quest’arma è tutta sviluppata sull’aumentare gli effetti di stato, anche se non li infligge, quindi conviene usarla in tandem con oggetti da lancio come bombe molotov o shuriken folgoranti.

Vantaggi consigliati: Massacro, Esplosione.

L’UNICA E SOLA

Dead Island 2 armi

Questa spada taglia-teste si ottiene dopo aver completato il ciclo di missioni degli attori di Space Fox, la cui ultima missione secondaria è UN FARO DI SPERANZA. Questa missione contribuisce anche a sbloccare il trofeo “LUCE NELLE TENEBRE“, completabile solo dopo i credits di gioco.

Vantaggi consigliati: Recupero.

ALTRE ARMI IN ARRIVO