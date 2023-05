Dead Island 2 è uscito da poche settimane e si è convertito sin da subito in uno dei titoli più giocati del momento, complici un gameplay coinvolgente e una narrazione esilarante. Ebbene, se stavate pensando di acquistarlo oggi è il momento perfetto, dato che la versione per PlayStation 5 è in offerta a soli 54,99€ su eBay!

Considerando che il prezzo di listino del gioco è 69,99€, potrete risparmiare ben 15,00€ sull’acquisto della vostra copia. Si tratta, dunque, di un’offerta niente male, giacché vi consigliamo di approfittarne subito, prima che esauriscano le scorte disponibili.

Dead Island 2, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, rappresenta il riuscito sequel dell’omonimo titolo action RPG, riportando il mix di horror, umorismo dark e azione ammazzazombi che aveva fatto innamorare i giocatori con il primo capitolo. Verrete, infatti, trasportati in una versione infernale di Los Angeles (tanto da essere chiamata HELL-A), travolta dall’invasione dei morti viventi; qui dovrete esplorare i luoghi iconici della città, incontrare personaggi a dir poco bizzarri e uccidere orde di nemici… utilizzando metodi incredibilmente cruenti e originali.

La particolarità di Dead Island 2 è, infatti, l’originalità dei combattimenti, che hanno l’obiettivo di essere più intensi, viscerali e violenti possibili, il tutto grazie a un’ampia scelta di armi e opzioni tattiche. Affettare, bruciare, fracassare: avrete l’imbarazzo della scelta sul come annientare centinaia di zombi. Inoltre, il divertimento potrà aumentare ancor di più nella modalità cooperativa, dove potrete prendere parte all’avventura fino a tre giocatori.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata a Dead Island 2. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!