Dopo oltre 10 anni di attesa, Dead Island 2 è finalmente realtà. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il nuovo gioco targato Dambuster Studios e Deep Silver è un sequel caratterizzato da un gameplay divertente, missioni di tutti i tipi, collezionabili da raccogliere, misteri e segreti sparsi in giro per le 10 aree open-map tutte caratterizzate da una grande cura nei dettagli. Ecco perché abbiamo deciso di darvi una mano per completare il gioco al 100% attraverso una serie di consigli e articoli raccolti in questa guida completa di Dead Island 2, così da potervi fare strada agilmente tra un arto mutilato di uno zombie e l’altro senza perdervi.

Potete acquistare Dead Island 2 su Amazon!

IMPORTANTE: Ricordiamo che questa guida completa verrà continuamente aggiornata col passare del tempo.

TUTTE LE GUIDE DI DEAD ISLAND 2

Dead Island 2 guida completa: 8 consigli utili

Avendo speso oltre 60 ore su Dead Island 2 e completato quasi ogni sfida, siamo pronti a dispensarvi 10 consigli utili in questa guida completa per aiutarvi ad apprezzare il gioco al meglio. Non preoccupatevi, non ci saranno spoiler ma solo indicazioni su come avvantaggiarvi sfruttando ciò che la città di Hell-A offre ai giocatori.

Perdetevi in Hell-A

L’ambientazione di Dead Island 2 è una Los Angeles devastata da un’epidemia zombie, ormai chiamata da tutti “Hell-A” invece che L.A. (gioco di parole con la pronuncia inglese, insomma). Gli sviluppatori di Dambuster Studios hanno dedicato un’incredibile cura nel realizzare tutti gli scenari open-map di gioco, caratterizzando anche gli spazi più piccoli con dettagli minuziosi, riempendo missioni secondarie di personaggi eccentrici e nascondendo segreti e citazioni in giro. Divagate spesso dalla trama principale o potreste perdervi delle chicche interessanti e divertenti.

Siate cafoni

Per quanto simpatica e per quanto abbia i suoi momenti godibili, la trama di Dead Island 2 è solo un semplice pretesto per fare i cafoni a Los Angeles. Date libero sfogo alla vostra smania di affettare arti e spappolare organi, per esempio applicando modifiche fuori di testa alle armi: mazze da baseball spinate, asce con fiamme ossidriche agganciate alle lame, spade che spruzzano acido caustico. Il vostro stile di combattimento è anche personalizzabile attraverso le carte abilità che vi doneranno capacità incredibili per far esplodere arti, far volare calci volanti e tante altre amenità splatter.

Tutto questo è amplificato dal FLESH System, una tecnologia di Dead Island 2 che rende lo spappolamento degli zombie molto realistico con tagli, contusioni e bruciature che compaiono proprio lì dove l’arma ha colpito, arti che si staccano o che si spappolano proprio nei punti d’impatto, pelle e pezzi di carne che si sciolgono a contatto con l’acido o col fuoco, e tanti altri dettagli gore.

Siate barboni

Per sopravvivere ad Hell-A è necessario accaparrarsi tutto quello che si trova in giro, a cominciare dai materiali, essenziali per il crafting di modifiche alle armi o per ripararle visto che sono molto soggette all’usura. Solo trovando gli anfratti più nascosti nelle mappe di Hell-A è possibile trovare contenitori che nascondono ricompense utili, denaro e armi di diverse rarità. Cercate di collezionare anche i diari, collezionabili che oltre a servire per missioni e trofei vi consentono anche di immergervi meglio nella lore apocalittica di Dead Island 2.

Siate amiconi

Da un certo punto della storia in poi è possibile affrontare Dead Island 2 in coop, così da affettare zombie in compagnia di massimo 4 giocatori. I progressi di gioco vengono registrati per tutti i giocatori in partita, ma le missioni affrontabili saranno solo quelle del giocatore ospitante. Che sia su invito o che ci si unisca a una partita pubblica altrui, tutti i drop degli zombie sono disponibili per ogni giocatore tranne che le armi. Affrontare un’ambientazione del genere in più persone è sicuramente più divertente, e inoltre aiuta anche nel riuscire a completare tutti i trofei.

Controllate l’armadietto

Durante le vostre scorribande a Hell-A a un certo punto potreste rimanere a corto di denaro dato che le modifiche e le riparazioni delle armi cominceranno a essere davvero costose. Niente paura, ecco un metodo facile facile per fare soldi: e aprite il vostro armadietto potete notare che è diviso in due menu: la vostra scorta e una sezione chiamata “Non Riscosse”. Qui potete trovare tutti i drop di armi che vi siete persi, vendete il tutto ai mercanti e sorridete al vostro portafogli.

Sfruttate l’ambiente e gli elementi

Una delle tante cose divertenti del sistema di combattimento di Dead Island 2 è la possibilità di far interagire gli elementi tra loro attraverso armi, oggetti da lancio e l’ambiente: spaccate idranti per creare pozze d’acqua e usate armi elettriche sugli zombie inzuppati per amplificarne gli effetti, date fuoco a chiazze d’olio per far propagare le fiamme fino ad auto che esplodono, utilizzate abilità sanguinanti su zombie elettrificati per aumentarne i danni inflitti, e così via!

Trucchi di sopravvivenza

A volte può accadere che gli zombie attorno a voi siano troppi da gestire. Dead Island 2 però vi permette di sfruttare alcune meccaniche nascoste per gestire il caos, al di là di oggetti da lancio come bombe di carne che attirano gli zombie o shuriken che si propagano ad area. Un trucchetto per esempio è quello di utilizzare i calci per stordire temporaneamente i nemici e farli allontanare di qualche passo. Se cadono, provate anche a utilizzare la mossa finale per schiacciare la testa ed eliminarli per sempre. Un altro trucchetto consiste nel tagliare un braccio e una gamba, poiché comporta un instant kill degli zombie.

Mangiate e bevete

In Dead Island 2 è essenziale avere una scorda di medikit, per questo motivo è importante non sprecarli visto che se ne possono avere solo 5! Prima di decidere di utilizzarne uno infatti controllate bene in giro che non siano disponibili barrette proteiche o bevande energetiche, in grado di ridonare entrambe un po’ di salute e di sopperire all’esigenza di medikit. Questi oggetti sono anche molto veloci da utilizzare, quindi provate a prenderli anche mentre siete in combattimento.

Le premesse narrative

Ambientato 10 anni dopo i fatti del primo Dead Island, il personaggio scelto dal giocatore è su un volo di evacuazione in partenza da Los Angeles dopo che l’epidemia zombie pare sia arrivata fino agli Stati Uniti. Poco dopo essere decollati, in aereo scoppia il caos: c’è un infetto che diventa zombie e comincia a causare danni fino alla cabina di pilotaggio. L’aereo precipita in una Los Angeles ormai devastata da fiamme e morti viventi, e al giocatore e un manipolo di sopravvissuti non resta che cercare una nuova via di fuga.

Il giocatore inoltre si riscoprirà immune al contagio nonostante un morso di uno zombie e una febbre da cavallo, e così il suo percorso alla ricerca di una via d’uscita dall’inferno che è diventata Los Angeles nascerà anche un percorso di scoperta di suoi nuovi poteri, oltre che della verità dietro tutto il pandemonio che sta accadendo in questa situazione. Non mancheranno citazioni e rimandi al primo Dead Island, ma non possiamo dirvi altro altrimenti cadremo in spoiler!