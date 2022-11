Sembra incredibile, ma è tutto vero: Dead Island 2 era praticamente pronto all’uscita, dopo 8 anni dal suo annuncio originale e dalla sua conseguente scomparsa. Il gioco, sequel del primo titolo che fu creato da Techland (che oggi può godere del successo del franchise di Dying Light) non ha avuto una vita molto fortunata, con tanti cambi di studi di sviluppo e oggi, che sembrava tutto fatto per l’uscita, arriva l’ennesimo posticipo.

Inizialmente previsto per il 3 febbraio 2023 su console PlayStation, Xbox e PC, ora Dead Island 2 si farà desiderare ancora di più, arrivando il 28 aprile 2023. Un rinvio di 12 settimane circa, che il team di sviluppo al lavoro (Dambuster Studios) cercherà di rendere meno amaro con un nuovo trailer e un nuovo video di gameplay del gioco, che verrà pubblicato il 6 dicembre 2022.

Le motivazioni che hanno portato al rinvio del titolo? Non sono specificate, ma nel comunicato rilanciato nelle prime ore del mattino il team di sviluppo ha affermato che questo posticipo servirà a lanciare un gioco “di cui andare orgogliosi”. Non è escluso, però, che la decisione di rinviare il gioco non sia anche frutto di una finestra di lancio forse fin troppo affollata. Tra gennaio e febbraio 2023 vedranno infatti la luce anche Dead Space Remake e Hogwarts Legacy, due giochi sicuramente molto attesi. Inoltre Microsoft deve ancora annunciare le date di uscita di Starfield e RedFall e con molta probabilità uno dei due titoli potrebbe giungere nei negozi durante marzo 2023.

Ricapitolando, la nuova data di uscita di Dead Island 2 è fissata per il 28 aprile 2023. Dopo anni di ibernazione e di conseguente scomparsa dalle scene è sicuramente un peccato attendere ancora un po’ prima di poter mettere le mani sulla nuova avventura a base di non morti. Siamo però certi che le settimane in più serviranno a lanciare un gioco decisamente migliore e probabilmente privo di errori e bug gravi.