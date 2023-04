Le missioni più impegnative di Dead Island 2 dal punto di vista mentale sono le missioni Chi l’ha visto, necessarie a sbloccare i trofei delle persone e delle armi smarrite. Si tratta di incarichi secondari contrassegnati da indicatori di colore rosso in giro per la mappa. Mentre alcune possono procedere in maniera lineare seguendo le indicazioni dell’interfaccia di gioco, per altre missioni Chi l’ha visto invece è necessario collegare gli indizi che vi verranno dati (alcuni non proprio chiari), o addirittura aspettare che si attivino determinati trigger che il gioco non vi comunicherà mai.

Ecco perché abbiamo preparato una guida con la soluzione a tutte quelle missioni Chi l’ha visto che vi porranno alla ricerca di armi e persone smarrite senza darvi indizi o indicazioni chiare. Per le altre missioni invece vi lasciamo il piacere della scoperta, tanto sono tutte guidate dall’interfaccia! Consultate anche la nostra guida completa per maggiori informazioni su Dead Island 2.

Soluzione Pulire e ripulire

Questa missione viene attivata a Beverly Hills e sarà probabilmente la prima missione Chi l’ha visto che sbloccherete. Ecco tutti i passi necessari per procedere:

Ottenenete il diario sulla cassa nella piscina della casa di Jessie . Come potete leggere dal diario, occorrerà partire alla ricerca degli altri indizi tra le piscine del quartiere , evidenziati dai cerchi rossi sulla mappa di Beverly Hills qui sotto.

. Come potete leggere dal diario, occorrerà partire alla ricerca degli altri indizi tra le , evidenziati dai cerchi rossi sulla mappa di Beverly Hills qui sotto. Una volta ottenuti gli indizi, l’ultimo vi parlerà di una festa in piscina con dei materassini gonfiabili: non si riferisce a nessuna piscina di Beverly Hills, ma al complesso del Goat Pen a Bel-Air . Andate quindi in quella mappa e troverete Obi già trasformato in zombie nei pressi delle piscine.

. Andate quindi in quella mappa e troverete Obi già trasformato in zombie nei pressi delle piscine. Una volta ucciso, otterrete la chiave che aprirà la cassa nella piscina di Jessie a Beverly Hills.

Soluzione Tesoro, il postino è uno zombi

Questa missione probabilmente è il motivo per cui siete arrivati in questa guida: avete trovato tutti gli indizi, dov’è il maledetto postino? Agli sviluppatori di Dead Island 2 piace molto trollare perché nonostante questa sia tra le prime missioni Chi l’ha visto che vengono sbloccate in gioco, è anche una di quelle che va completate per forza di cose verso la fine della vostra avventura. Procediamo con ordine:

Il primo indizio si trova ad Alpine Drive, a Bel-Air , su un cadavere tra le scale della villa di Curtis e un furgoncino. Questo indizio si può trovare solo dopo aver sbloccato le armi da fuoco con la missione di Sam B a Beverly Hills.

, su un cadavere tra le scale della villa di Curtis e un furgoncino. Questo indizio si può trovare con la missione di Sam B a Beverly Hills. Il secondo indizio è fuori i cancelli della casa in fondo al vicoletto Glitterati Corner a Bel-Air , tra dei pacchi su un carrello.

, tra dei pacchi su un carrello. Il terzo indizio si può trovare davanti casa di Colt Swanson .

. Il postino introvabile è proprio all’interno del Goat Penn di Bel-Air , è un Bavoso. Probabilmente viene sbloccato tramite il completamento di un’altra missione secondaria o dopo aver superato le vicende di Ocean Drive fino a far ritorno a Bel-Air da Emma, stiamo ancora investigando.

, è un Bavoso. Probabilmente viene sbloccato tramite il completamento di un’altra missione secondaria o fino a far ritorno a Bel-Air da Emma, stiamo ancora investigando. Una volta presa la chiave tornate al furgoncino ad Alpine Drive e troverete un’arma da fuoco unica nella cassa.

Soluzione La scorta di Jo

Questa missione Chi l’ha visto di Dead Island 2 è sbloccabile dopo aver attivato il Blue Crab di Venice Beach come base. A Venice Beach ci sono due sedi di Jo’s Rentals, uno sulla via principale e l’altro su quella parallela alla spiaggia. Entrambi i negozi sono visibili sulla mappa con l’icona di uno squalo con occhiali da sole e tavola da surf. Ecco come procedere per attivare e proseguire la missione:

Il primo indizio lo trovate al Jo’s Rentals sulla strada parallela alla spiaggia, sul bancone vicino alla cassa del negozio.

Il secondo indizio si trova nell’altro Jo’s Rentals più grande, sul bancone anche qui.

Il terzo indizio è vicino un Pickup rosso nel parcheggio dietro il Jo’s Rentals grande: c’è lo zombie di Jo accasciato a terra, uccidetelo e sopravvivete agli altri finché non recupererete una chiave.

La scorta segreta è sul tetto del Marla’s Tapas & Tacos, negozio vicino il Jo’s Rentals grande raggiungibile da un tetto vicino e saltando sul tettuccio di un furgone.

Soluzione L’oro dello stolto

La missione Chi l’ha visto L’oro dello stolto è attivabile solo dopo aver battuto il Macellaio Butcho il Clown a Santa Monica, sul nolo. Ecco tutti i passi per sbloccarla e proseguire fino al suo completamento:

Andate verso la base nell’edificio del Guardiaspiaggia , troverete un Frantumatore di nome Dante nel cortiletto dove c’è il pick-up giallo che vi consente di salire sulla base. Eliminate gli zombie e otterrete il primo indizio che sblocca la missione.

, troverete un nel cortiletto dove c’è il pick-up giallo che vi consente di salire sulla base. Eliminate gli zombie e otterrete il primo indizio che sblocca la missione. Il secondo indizio è nelle immediate vicinanze, nell’ armadietto di Randy che si trova a sinistra del cortiletto interno, sempre dentro il Quartier Generale del Guardiaspiaggia.

che si trova a sinistra del cortiletto interno, sempre dentro il Quartier Generale del Guardiaspiaggia. Il terzo indizio è tra l’immondizia del vicoletto di fianco il venditore di Frozen Yogurt a Santa Monica, vicino Luigi’s Pizza.

a Santa Monica, vicino Luigi’s Pizza. Il quarto indizio è sul retro del gelataio vicino la ruota panoramica , sul molo di Santa Monica.

, sul molo di Santa Monica. La cassaforte con un’arma leggendaria è semisommersa dalla sabbia tra l’edificio del Guardiaspiaggia e la recinzione a est.

Soluzione Persona scomparsa: Pablo

Molte missioni Chi l’ha visto che si trovano all’Hotel di Ocean Drive sono guidate dagli indicatori rossi di Dead Island 2, alcune di queste però richiedono un po’ di logica e impegno da parte del giocatore. La missione Chi l’ha visto Persona scomparsa: Pablo rientra proprio in questa categoria; ecco come sbloccarla e completarla:

Il primo indizio è sulla bacheca scomparsi della base nell’Hotel a Ocean Drive .

. Il secondo indizio lo trovate da Rose’s Tattoo a Venice Beach , all’angolino del bancone con la cassa.

, all’angolino del bancone con la cassa. Il terzo indizio è al Muscle Beach Nutrition, di fronte la palestra sulla spiaggia di Venice Beach . Per entrare nel negozio bisogna aprire il garage sul retro, seguite bene questo processo che è lungo: Prendete l’ interruttore automatico da Venice Autos , all’interno dello stanzino con gli scaffali di ferro. Lanciate l’interruttore nel cortiletto recintato tra Venice Autos e Muscle Beach Nutrition (foto in basso) Salite sul tetto del Muscle Beach Nutrition attraverso le casse sul retro e atterrate nel cortiletto recintato. Inserite l’interruttore e uscite dal cortiletto. Andate verso il pulsante tra le saracinesche del retro di Muscle Beach Nutrition e premetelo.

. Per entrare nel negozio bisogna aprire il garage sul retro, seguite bene questo processo che è lungo: Uccidete tutti e raccogliete le informazioni.

Troverete Doc Marin davanti al Gang Green, negozio di erba dall’altro lato di Venice Beach , ovviamente è uno zombie. Una volta ucciso vi darà una chiave per entrare sul retro del negozio.

, ovviamente è uno zombie. Una volta ucciso vi darà una chiave per entrare sul retro del negozio. L’ultimo indizio è di fianco al cadavere di Pablo.

Soluzione Persona scomparsa: Nadia

Questa missione Chi l’ha visto è parzialmente guidata da Dead Island 2, pertanto vi daremo informazioni solo sulle cose non coperte dall’interfaccia. Questa missione è inoltre sbloccabile solo dopo aver completato la trama principale.

Attivate la missione sulla bacheca scomparsi dell’Hotel a Ocean Drive e seguite le indicazioni fino alla mappa della Metro .

e seguite le indicazioni fino alla mappa della . Nel punto indicato dal gioco c’è un disegno affisso sul muro. È una mappa stilizzata di una porzione della Metro che potete confrontare con la mappa di gioco. La missione richiede di aprire la porta davanti alla quale siete, e per farlo bisogna cercare i 4 numeri segnati con delle X rosse sulla mappa disegnata da Nadia. I numeri da cercare sono di colore blu .

che potete confrontare con la mappa di gioco. La missione richiede di aprire la porta davanti alla quale siete, e per farlo bisogna cercare i 4 numeri segnati con delle sulla mappa disegnata da Nadia. . Il primo numero va trovato tornando indietro verso la base della Metro dove c’è anche il banco da lavoro. C’è un numero blu segnato sul muro , vicino la porta che immette nell’area dove poi si può andare verso il banco da lavoro o verso i binari.

, vicino la porta che immette nell’area dove poi si può andare verso il banco da lavoro o verso i binari. Il secondo numero è sul treno nella zona d’interscambio dei binari. Il treno è quello posto in orizzontale sulla mappa, al centro della zona. Entrate nel treno e guardate il soffitto del vagone per trovare un numero blu.

per trovare un numero blu. Il terzo numero è nel corridoio a sud, in direzione del vicolo cieco . Basta guardare sul muro ma attenzione, è possibile incontrare un Macellaio Feroce e non è l’ideale affrontarlo in uno spazio stretto.

. Basta guardare sul muro ma attenzione, è possibile incontrare un Macellaio Feroce e non è l’ideale affrontarlo in uno spazio stretto. Il quarto numero è nella stanza grande dietro, in fondo al corridoio. Il numero è proprio al centro della stanza, su una delle strutture metalliche poste lì.

poste lì. Ora che avete tutti i codici tornate dietro alla stanza dove avete trovato la mappa seguendo l’indicatore, sconfiggete Nadia e i suoi simpatici amici zombie che piovono dal soffitto, raccogliete i diari e le ricompense nella stanza.

Soluzione delle altre missioni Chi l’ha visto

Il resto delle missioni Chi l’ha visto di Dead Island 2 per persone e armi smarrite procede normalmente e senza troppi problemi seguendo gli indicatori sulla mappa: il gioco vi guida lungo tutto il corso di ogni incarico, quindi basta davvero seguire solo l’interfaccia come accade con le secondarie e con le principali. Le missioni in questione sono le seguenti:

Persona scomparsa: Jamal

Persona scomparsa: Laura

Persona scomparsa: Davis

Persona scomparsa: Greg

Persona scomparsa: Steve

Persona scomparsa: Shane

[Altre missioni in arrivo]