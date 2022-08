Svelato ieri sera dopo una lunga attesa durata ben 8 anni, Dead Island 2 non sarà solamente un action RPG con i non morti come tanti altri, tutt’altro. Come annunciato da Amazon in seguito alla presentazione, i giocatori potranno utilizzare Alexa, l’assistente vocale della società, per una serie di feature inedite. Esatto, avete capito bene: il gioco di Dambuster Studio integra alla perfezione i comandi vocali, senza avere in casa Echo Dot, il device di Amazon destinato proprio all’utilizzo dell’assistente virtuale.

Come riportato da Amazon, i comandi di Alexa permetteranno ai giocatori di poter attivare alcune feature decisamente interessanti. In Dead Island 2, i comandi vocali funzionano infatti come navigatore per raggiungere un determinato posto oppure per distrarre le orde di zombie che si apprestano a colpirvi. Siamo abbastanza certi che ci siano anche alte funzioni, ma probabilmente è ancora presto per scoprirle. L’inserimento di questa feature inoltre è solamente l’inizio: nel corso dei prossimi anni, i comandi vocali di Alexa saranno disponibili in ulteriori giochi, anche se ovviamente al momento Amazon non può annunciare nulla in merito.

“I giocatori potranno immergersi ancora di più nell’esperienza di gameplay utilizzando i comandi vocali di Alexa, senza disporre di un device Echo oppure un hardware dedicato”, le parole di Steve Bernstrin, director di Alexa Games. Come annunciato da Amazon, infatti, i comandi vocali di Dead Island 2 sono disponibili in tutte le versioni dei giochi (PC e tutte le console) e funzionano perfettamente con qualsiasi tipo di headset o microfono.

Svelato ieri sera, Dead Island 2 sarà disponibile a partire dal 3 febbraio 2023. Il gioco debutterà su PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC (via Epic Games Store). Potete scoprire le prime informazioni sul “nuovo” gioco visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.