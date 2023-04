A distanza di 10 giorni dal rilascio, Deep Silver ha svelato finalmente i requisiti PC di Dead Island 2, sequel dell’acclamato titolo del 2011. Come previsto, l’opera supporterà l’FSR2 di AMD e il FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening; la sorpresa invece è che, almeno al lancio, non sarà supportato il DLSS di NVIDIA. Inoltre, è stato confermato che l’opera girerà a 60FPS al secondo su PS5 e Xbox Series X|S, mentre si fermerà a 30FPS su Xbox One e PS4.

Vediamo però tutti i requisiti, che vanno dai minimi alla risoluzione ultra.

Minimi (1080p, 30 fps):

CPU : AMD FX-9590 o Intel Core i7 7700HQ

: AMD FX-9590 o Intel Core i7 7700HQ RAM : 10GB

: 10GB GPU : AMD Radeon RX 480 o GeForce GTX 1060

: AMD Radeon RX 480 o GeForce GTX 1060 Spazio di archiviazione: 70GB

Consigliati (1080p, 60 fps):

CPU : AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i9 9900K

: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i9 9900K RAM : 16GB

: 16GB GPU : AMD Radeon RX 6600 XT o GeForce RTX 2080 Super

: AMD Radeon RX 6600 XT o GeForce RTX 2080 Super Spazio di archiviazione: 70GB

Alti (1440p, 60 fps):

CPU : AMD Ryzen 7 7700X o Intel Core i5 12600KF

: AMD Ryzen 7 7700X o Intel Core i5 12600KF RAM : 16GB

: 16GB GPU : AMD Radeon RX 6750 XT o GeForce RTX 3070

: AMD Radeon RX 6750 XT o GeForce RTX 3070 Spazio di archiviazione: 70GB

Ultra (4K, 60 fps):

CPU : AMD Ryzen 9 7900X o Intel Core i7 13700K

: AMD Ryzen 9 7900X o Intel Core i7 13700K RAM : 16GB

: 16GB GPU : AMD Radeon RX 6950 XT o GeForce RTX 3090

: AMD Radeon RX 6950 XT o GeForce RTX 3090 Spazio di archiviazione: 70GB

Un’aggiunta interessante inclusa in Dead Island 2 è la “modalità streamer“, che consentirà di bloccare la musica con licenza così da permettere agli streamer di condividere il titolo senza problemi di copyright. Vi sarà poi una modalità co-op a 3 giocatori, ma il cross-play non sarà supportato.

Alcuni fan hanno già cominciato a lamentarsi su Twitter, affermando che i requisiti PC di Dead Island 2 (che potete acquistare su Amazon) siano troppo esagerati. Voi cosa ne pensate?

