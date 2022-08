Era il giugno del 2014 quando Deep Silver mostrava per la prima volta lo storico trailer di Dead Island 2 durante l’E3. Per un attimo, quest’estate, abbiamo sperato di rivedere il titolo durante il Summer Game Fest dopo quasi dieci anni dal suo annuncio, ma si trattava soltanto della follia di Goat Simulator 3 che ha ripreso lo storico video per adattarlo a sé. Tuttavia, alla serata di apertura della Gamescom 2022, il titolo post apocalittico è tornato a sorpresa, questa volta sul serio.

Dal primo trailer di Dead Island 2 abbiamo appreso che il titolo sarà ambientato a Los Angeles e includerà zone come Venice Beach e Beverly Hills. La città, ovviamente, è invasa da un enorme numero di zombie e nemici di varia natura, e il nostro unico obiettivo sarà la sopravvivenza all’interno di questo caos. Come già accaduto con il suo predecessore, il gameplay sarà frenetico e di stampo action. Potremo affrontare una gran mole di nemici sfruttando ogni sorta di oggetto come arma e utilizzando veicoli di varia natura per fuggire dalle situazioni più intricate.

Durante la Gamescom 2022, gli sviluppatori hanno mostrato un trailer con protagonista Jacob, uno dei sei personaggi giocabili per Dead Island 2. L’ambientazione, con un gioco di parole interessante, è quella di Los Angeles (Hell A.). Inoltre, Deep Silver e Techland hanno chiuso la conferenza con un nuovo video di gameplay che, certamente, avrà soddisfatto i fan per la lunga attesa. Il secondo video, infatti, mostra le varie possibilità di combattimento e tutta la brutale violenza che il gioco ci consentirà di sfogare.

Dead Island 2 è previsto per il lancio il 3 febbraio del 2023 su PC e console. Le prenotazioni non sono ancora aperte ma, per ingannare l’attesa, potete dedicarvi a un ripasso del primo capitolo. Vi ricordiamo, infine, di rimanere sintonizzati per tutte le novità dalla Gamescom che si è aperta questa sera e proseguirà fino a domenica 28 agosto.