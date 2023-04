Gli ultimi mesi hanno riportato sul mercato tutta una serie di videogiochi horror di ottima fattura. Tra questi c’è stato anche un bellissimo remake di Dead Space, il quale ha riportato in auge una delle serie più amate e spaventose dopo anni di assenza. I fan del genere saranno sicuramente al settimo cielo con tutti questi titoli dell’orrore, e proprio per questo ci stiamo trovando davanti anche a tanti tributi messi in rete.

Uno di questi progetti fan made più recenti è Dead Space Demake, una versione retro dell’amato primo capitolo della serie horror di EA. Questo demake riporta l’orrore spaziale nell’epoca della prima PlayStation, dove alcune delle saghe horror come Resident Evil e Silent Hill spopolavano. Come ogni buon demake che si rispetti, l’esperienza di gioco è fatta appositamente per ricreare visivamente, ma non solo, quel tipo di esperienze videoludiche che si potevano giocare a fine anni ’90.

Questa esperienza realizzata da un appassionato chiamato Fraser Brumley è giocabile gratuitamente, e anche se non ricalca tutto il gioco originale, merita di essere scoperta. Questo demake di Dead Space, infatti, dura solo una quindicina di minuti e ha come obbiettivo quello di suggestionare i fan del franchise con una sorta di what if che ci mostra come sarebbe apparso il primo capitolo del brand se fosse uscito nel 1998 sulla prima PlayStation.

Se tutto questo ha saputo attrarre la vostra attenzione, sappiate che potete già scaricare gratuitamente questo demake di Dead Space su Itch.io a questo indirizzo. Non sarà di certo un’esperienza longeva e moderna, ma siamo sicuri che molti nostalgici della golden age dei giochi horror saranno curiosi di provare il lavoro di questo appassionato.

