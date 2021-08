Dead Space: EA aggiorna sullo sviluppo del remake, c’è una brutta notizia

Qualche settimana fa abbiamo assistito ad uno degli annunci più entusiasmanti degli ultimi tempi. Durante l’ultimo evento EA Play è tornato Dead Space, il noto survival horror fantascientifico che ha spaventato ed affascinato milioni di giocatori nella seconda metà dei primi anni 2000. Si parla di un remake che sta venendo sviluppato dai ragazzi dello studio EA Motive, ma al momento ci sono ancora molte informazioni che ci sono precluse.

Electronic Arts è tornata a parlare del remake del primo Dead Space proprio di recente, durante l’ultima conferenza tenuta con i propri azionisti. Secondo la nota compagnia statunitense, questo remake in particolare annunciato di recente, è stato tra i titoli più richiesti all’azienda. La cosa non ci prende minimamente in contropiede, dato che la saga nata negli studi di Visceral Games è stata capace di far appassionare tantissimi giocatori nel corso della generazione console PS3 e Xbox 360.

C’è però una brutta notizia che emerge da questa conferenza, dato che il CEO di EA Andrew Wilson ha dichiarato che Dead Space Remake non verrà rilasciato tanto presto, ma che si tratta comunque di uno dei grandi giochi in sviluppo nelle fucine di EA che sia i fan di vecchia data del brand, che i giocatori di nuova generazione, non vedevano l’ora che potesse tornare a spaventare come un tempo.

“È ancora un po’ troppo presto, ma quello che posso dire è che è Dead Space è uno dei grandi giochi che abbiamo in lavorazione. C’è stata una richiesta straordinaria per riportare indietro questa saga da parte dei giocatori, e siamo entusiasti di questo ritorno. Saremo in grado di condividere di più man mano che lo sviluppo continuerà”, queste le dichiarazioni del CEO di Electronic Arts.