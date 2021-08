Dead Space, il sito nasconde un segreto inquietante

L’annuncio del remake di Dead Space durante l’EA Play Live è stato tra i più incredibili, riuscendo a sorprendere davvero tutti, anche il creatore del capitolo originale. L’attesissimo ritorno di Isaac Clarke è reale ora più che mai, e gli appassionati dei primi tre capitoli non vedono l’ora di scoprire maggiori informazioni sul processo di remake. Di recente, siamo venuti a conoscenza di dettagli aggiuntivi come quello l’assenza di caricamenti o delle microtransazioni, ma nelle ultime fuori è venuto alla luce un segreto davvero inquietante.

Il sito ufficiale del remake di Dead Space si limita a mostrare l’artwork presentato alla fine del trailer di annuncio, con la USG Ishimura in bella mostra di fronte un enorme pianeta. C’è davvero ben poco da fare, se non guardare il teaser oppure iscriversi alla newsletter. Tuttavia, qualcuno ha scoperto un segreto: le luci della grande nave spaziale dove hanno luogo le vicende di Isaac Clarke non si accendono casualmente e, al contrario, formano una scritta.

Alcuni sono riusciti a tradurre il codice morse, che diventa “M-A-K-E-U-S-W-H-O-L-E”, “rendici uniti” in italiano. Si tratta di una frase che per molti potrebbe non significare nulla, ma che chi ha giocato la trilogia originale sa bene cosa vuol dire. Il codice fa riferimento al culto del Marchio, l’entità aliena che ha portato i necromorfi a bordo della Ishimura. Insomma, si tratta indubbiamente di un dettaglio che riporta alla mente i ricordi dei primi Dead Space e che ci rassicura su come il cuore del comparto narrativo originale resterà intatto.

Non vediamo l’ora di scoprire maggiori dettagli sul remake di Dead Space, che si preannuncia davvero fedele al primo capitolo e, di conseguenza, molto interessante. Per il momento, né Electronic Arts che EA Motive hanno confermato alcuna data di lancio, ma sappiamo già che sarà rilasciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Fateci sapere con un commento cosa ne pensate del ritorno di Isaac Clarke e soprattutto se ricordate ancora il terribile Marchio della trilogia.