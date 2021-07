Dead Space, il terrore senza caricamenti

Questa è sicuramente la settimana del nuovo Dead Space. A margine del reveal infatti sono emerse alcune nuove informazioni sul reboot del famoso gioco di casa Visceral Games, così come l’opinione di chi lavorò in passato all’opera originale. Anche oggi non fa differenza, con EA Motive che ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito a come funzionerà la progressione all’interno del gioco, almeno a livello di tempi di attesa.

Come era lecito ipotizzare, questa nuova generazione di console è partita offrendo agli sviluppatori delle macchine dotate di SSD proprietari, che permettono dunque di abbattere i tempi di caricamento e in alcuni casi azzerarli completamente. Non è dunque un caso che anche il nuovo Dead Space sarà completamente privo di loading screen. A svelarlo, appunto, ci ha pensato EA Motive tramite un’intervista di IGN al creative director Roman Campos-Oriola. “Con la tecnologia dei dischi a stato solo abbiamo potuto creare una Ishimura molto più immersiva, con un’esperienza interattiva senza interruzione”, le parole di Campos-Oriola dichiarate ai colleghi statunitensi.

Si tratta di un’interessante opzione, che permetterà dunque di concentrarsi sulla narrativa, sugli orrori e su tutto il clima di Dead Space. Non avendo nessun tipo di interruzione, dunque, il giocatore è libero di focalizzarsi solamente su ciò che accade a schermo, senza pause e senza break. Considerando che l’intera opera però deve ancora mostrarsi, restiamo cauti nel mostrare entusiasmo: d’altronde, oltre al breve teaser, questo progetto è ancora ben lontano da mostrarsi.

Dead Space debutterà più avanti solamente per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Il titolo, anche per l’assenza delle schermate di caricamento, non sarà disponibile appunto su console che oramai possiamo definire old gen. Una scelta sicuramente forte, considerato che il gioco creato dagli oramai ex Visceral non è assolutamente un titolo mainstream ma una saga conosciuta in tutto il mondo e apprezzata praticamente ovunque.