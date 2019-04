Dead Space rinasce in Negative Atmosphere: il trailer

Dead Space è nel cuore di molti giocatori: ora, possiamo rincuorarci con un nuovo progetto indipendente, Negative Atmosphere!

I fan di Dead Space sono in lutto da tempo ormai e, se EA non pare intenzionata a dare vita a un nuovo capitolo della serie, Calvin Parsons non vuole accettare la situazione. Lo sviluppatore ha rilasciato il primo trailer di Negative Atmosphere, un gioco horror sci-fi pesantemente ispirato al titolo di Visceral Games.

Secondo quanto riportato, quello che stiamo per vedere è il risultato di cinque soli mesi di lavoro: chiaramente il prodotto finale sarà differente. Negative Atmosphere è ambientato in un universo che si trova nel mezzo di una guerra fredda, durante la quale è stato possibile creare delle vere I.A. grazie all’utilizzo di nuclei di elaborazione organici.

I giocatori controllano Samuel Edwards, un ex medico soldato di 49 anni, che si trova a bordo di una nave da trasporto, la TRH Rusanov. Ovviamente la situazione è degenerata e una misteriosa malattia ha colpito il personale e i robot, mutandoli e deformandoli in orrende creature votate alla distruzione di ogni organismo vivente che si trova alla loro portata.

Il giocatore deve scappare, combattere gli avversari e superare i pericoli ambientali delle Rusanov. Man mano che si avanza, la salute mentale del protagonista diminuisce e inizierà ad avere delle allucinazioni. Il gioco ci darà poche munizioni e, per quanto non vi siano dettagli, pare che ci saranno eventi dinamici all’interno dei livelli di gioco.

Ci saranno molte armi e tipologie di proiettili, droni e robot che possono essere controllati, un sistema di stealth non invasivo, movimento a gravità zero, un’interfaccia utente olografica e un monitor per il battito cardiaco sulla schiena del personaggio (esattamente come accade con Isaac in Dead Space). Edwards cambierà a seconda dei danni subiti, mostrando macchie di sangue, tagli, ferite aperte e anche smembramenti. Diteci, cosa ne pensate di questa reinterpretazione di Dead Space? Negative Atmosphere vi intriga?