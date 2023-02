Sembra proprio che anche John Carpenter stia apprezzando Dead Space Remake. Il leggendario regista e maestro dell’horror ha deciso di condividere le proprie opinioni sul gioco direttamente sul suo profilo Twitter, senza risparmiarsi. Non è la prima volta che lo sentiamo parlare del progetto, e magari potremmo anche aspettarci un suo adattamento del gioco in futuro…

E.A.'s refurbished DEAD SPACE is exciting and scary. Great game! — John Carpenter (@TheHorrorMaster) January 30, 2023

“Il rinnovato DEAD SPACE di EA è eccitante e spaventoso”, ha scritto Carpenter su Twitter. “Ottimo gioco!”. Una frase del genere non lascia spazio a speculazioni di sorta, rinnovando per l’ennesima volta l’amore di questo regista per il mondo dei videogiochi. Negli anni lo abbiamo visto, infatti, parlare anche di altre saghe videoludiche famose come Fallout e Horizon, rinnovando sempre un certo interesse per il progetto Dead Space Remake.

Inoltre già nel 2013 Carpenter aveva riflettuto sull’idea di un adattamento cinematografico del titolo, parlandone durante un’intervista con Game Informer: “Dead Space sarebbe un film fantastico; hai queste persone che arrivano su un’astronave abbandonata e spenta e devono avviarla e qualcosa si trova a bordo con loro. È una roba fantastica. Mi è piaciuto anche l’ultimo, quello d’azione che non è piaciuto a nessuno”.

Affermazioni del genere non andrebbero affatto prese alla leggera, anche perché un progetto cinematografico di questo tipo, diretto da John Carpenter, riuscirebbe sicuramente a stravolgere il grande pubblico con il suo tocco formale unico. Non ci resta che attendere nuovi dettagli nella speranza che queste frasi si concretizzeranno davvero in qualcosa di tangibile. Dead Space Remake sta ricevendo una buonissima accoglienza al momento, coinvolgendo nella sua spirale di terrore non soltanto gli appassionati più nostalgici ma anche le nuove generazioni di giocatori.

