In alcuni casi, gli sviluppatori si divertono a inserire degli Easter Egg che richiedono procedure talmente assurde per essere scoperti, che risulta chiaro si tratti qualcosa pensato originariamente per essere noto solamente agli addetti ai lavori. L’audiolog “Strano Canto Marinaresco”, reperibile all’interno del remake di Dead Space, è uno di questi casi. Vi ricordiamo di seguire la nostra Guida Completa per ulteriori guide su Dead Space Remake.

Per ottenere questo audiolog, difatti, non dovrete solamente recarvi in una specifica area della USG Ishimura ma vi verrà chiesto di eseguire una serie di azioni specifiche per poterlo far apparire dal nulla e poterlo, finalmente, ascoltare. Oltre all’aspetto puramente goliardico di questa “bizzarra” registrazione, reperire l’audiolog può risultare utile per ottenere il trofeo dedicato alla raccolta di questi ultimi, in quanto viene conteggiato regolarmente come ogni altro documento, audio o testuale, presente nel remake di Dead Space.

Potete ottenere l’audiolog “Strano Canto Marinaresco” in qualsiasi momento dell’avventura, a patto di aver visitato almeno una volta l’atrio principale situato sul ponte della USG Ishimura. Una volta nell’Atrio, dovrete prendere l’ascensore per il sistema di comunicazioni, posto nella parte centrale dell’imponente stanza, e recarvi al primo piano.

Dead Space

Una volta giunti a destinazione vi basterà aprire la mappa e cercare la Sala Pausa, che si troverà nella prima porta a destra dopo aver girato l’angolo dal punto d’arrivo. All’interno di questa lugubre sala potrete notare un cerchio disegnato sul pavimento, con una serie di candele poste attorno a esso. Posizionate Isaac al centro del cerchio ed eseguite questa serie di azioni in quest’ordine:

Corpo a corpo | calpesta | corpo a corpo | corpo a corpo | calpesta | corpo a corpo | calpesta | corpo a corpo | corpo a corpo | corpo a corpo | corpo a corpo | calpesta.

Non è richiesto di eseguire questa serie di azioni entro un tempo limite ma è richiesto di eseguirle in quest’ordine facendo attenzione a restare all’interno del cerchio sul pavimento. Eseguire delle piccole correzioni di traiettoria è tollerato ma fate attenzione a non far compiere altre azioni ad Isaac altrimenti dovrete ricominciare dall’inizio.

Se tutto è stato svolto correttamente un audiolog apparirà sul pavimento e, una volta ascoltato il simpatico easter egg a tempa piratesco, potrete ritrovare la registrazione nel vostro database, più precisamente nella sezione dedicata alle missioni secondarie, con il nome di “Strano Canto Marinaresco”.

Dead Space

Sempre nella Sala Pausa, seguendo le istruzioni indicatevi poc’anzi, potrete ottenere anche un Nodo aggiuntivo eseguendo questa serie di azioni in quest’ordine:

Corpo a corpo | corpo a corpo | calpesta | corpo a corpo | corpo a corpo | calpesta | calpesta | corpo a corpo | corpo a corpo | corpo a corpo | calpesta | calpesta.

Infine, sempre rimanendo all’interno del cerchio, questa serie di azioni, eseguite in quest’ordine, vi farà ottenere un log testuale decisamente particolare e di cui non vogliamo anticiparvi il contenuto per non rovinarvi la sorpresa:

Corpo a corpo | calpesta | calpesta | calpesta | corpo a corpo | calpesta | corpo a corpo | calpesta | calpesta | calpesta | corpo a corpo | calpesta.