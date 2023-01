Tutti gli appassionati della serie Dead Space avranno una grande sorpresa se sceglieranno di preordinare il Remake su Steam. A partire dal mese di dicembre, infatti, il noto portale di gaming ha dato il via a un’iniziativa specificamente legata al titolo, che consentirà agli appassionati in preorder di ottenere anche una copia Steam di Dead Space 2, gratis. Attenzione però, questa possibilità vale solo ed esclusivamente fino al 27 gennaio 2023 e non oltre.

Avete capito bene, preordinando Dead Space Remake su Steam avrete in omaggio anche il secondo capitolo originale della serie, sempre sul sito. Un’offerta del genere potrebbe far gola non solamente agli appassionati di vecchia data “in rispolvero della serie”, ma soprattutto a coloro che non hanno mai approfondito i due capitoli in questione. Con il Remake ci si addentra negli eventi iniziali per poi continuare con la storia del secondo capitolo.

Avere la possibilità di proseguire dopo Dead Space Remake, senza spendere un soldo, non è da sottovalutare affatto, specialmente dal punto di vista narrativo. Anche se non possiamo prevedere un ipotetico successo di questo nuovo progetto, resta comunque un approccio interessante in termini di approfondimento e, magari, di “anticipazione” nei confronti dei prossimi progetti in programma. Se Dead Space Remake avrà successo, nulla vieta un lavoro simile anche con il suo seguito, e la sua versione originale resta ancora un’esperienza unica nel suo genere.

Non ci resta dunque che attendere l’uscita di questo “restauro” atteso per il 27 gennaio 2023 su PS4, Xbox Serie X/S e PC. Cosa vi aspettate dal ritorno di Dead Space? Sfrutterete questo bundle Steam per giocare anche al secondo?

