Una delle missioni secondarie più articolate del titolo Electronic Arts consisterà proprio nel trovare tutti i Rig di Dead Space Remake. Nel corso del 4 Capitolo del gioco, interagendo con la console dei comandi posizionata nella stanza del Capitano (accanto a dei registri), sbloccherete la side quest “Non sei autorizzato” che, in buona sostanza, vi chiederà di raccogliere tutti i Rig dei capi sezione della Ishimura, riportandoli esattamente in questo punto. Come abbiamo detto, potrete sbloccare la missione intorno al quarto capitolo, e potrete completarla non appena arrivati al decimo, poco prima di lasciare la Ishimura.

La ricompensa finale di questa missione consisterà nell’ottenimento di uno speciale tesserino che, in buona sostanza, vi garantirà l’ingresso a tutta una serie di stanze e di aree altrimenti inaccessibili e, inoltre, vi farà sbloccare il trofeo “Libero Accesso”. I Rig da trovare sono sette e, di seguito, vi elencheremo la loro esatta posizione, con tutte le indicazioni necessarie su dove reperirlo.

Per qualsiasi altro consiglio sul remake più atteso del 2023, vi rimandiamo alla nostra Guida Completa di Dead Space Remake.

Dove trovare tutti i Rig in Dead Space Remake

RIG #1 – Rig di Voelker

Lo troverete nel corso nel Capitolo 3, nella zona in cui vi troverete a fluttuare a gravità zero all’esterno del ponte di volo. Spostatevi lungo il percorso di sinistra del ponte in questione, di fronte all’ascensore di carico che porta alla sala macchine. Esattamente in questa zona, nei pressi di una bombola di ossigeno, troverete il primo Rig. Qualora raccoglieste questo collezionabile dopo il Capitolo 3, dovrete utilizzare l’ascensore menzionato in precedenza per accedere all’area;

RIG #2 – Rig di White

Troverete questo secondo oggetto verso la fine del Capitolo 4. Tornate nella zona menzionata in precedenza, quella in cui uscirete all’esterno della Ishimura e potrete fluttuare a gravità zero: il Rig sarà reperibile su una sporgenza sulla sinistra;

RIG #3 – Rig di Holt

Potrete trovare questo terzo Rig nell’Idroponica a cui si potrà accedere per la prima volta a partire dal Capitolo 6. Non appena avrete avuto accesso alla Camera di coltivazione est, distruggete i tre nodi che troverete sulla sinistra, così da sgombrare la zona alle spalle dell’ascensore: sarà proprio lì che troverete l’oggetto di cui siete alla ricerca;

RIG #4 – Rig di Dallas

Fortunatamente otterrete questo Rig automaticamente nel corso della trama principale di Dead Space Remake (per essere più precisi, nel Capitolo 7), quindi non potrete mancarlo.

RIG #5 – Rig di Rousseau

Potrete mettere le mani su questo Rig non appena avrete ottenuto l’autorizzazione di sicurezza di livello 3. Dirigetevi presso il Deposito di carburante: all’ultimo piano, entrate nella stanza chiusa a chiave e troverete il Rig sul pavimento;

RIG #6 – Rig di Bailey

Potrete trovarlo nel corso del Capitolo 8, quando avrete accesso all’area delle Comunicazioni. Nella sala di controllo delle comunicazioni, entrare nell’ufficio di E. Bailey: troverte il Rig adagiato sulla scrivania in fondo alla stanza;

RIG #7 – Rig di Benson

L’ultimo Rig di cui siete alla ricerca si troverà nel Capitolo 10, nella zona del ponte di comando. Attraversate l’ingresso del ponte dell’equipaggio per raggiungere il tunnel di manutenzione del tram, per poi passare sotto le scale; a questo punto, troverete il Rig di Benson adagiato a terra;