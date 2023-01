In questa guida ai trofei di Dead Space Remake vi mostreremo come sbloccare facilmente il trofeo di platino su Playstation 4 e Playstation 5 ed i 1000 G su Xbox One, Series S e Series X. All’interno dell’articolo troverete tutti i consigli per sbloccare ogni trofeo e obiettivo, così da completare al 100% il gioco; tuttavia, per riuscire nell’impresa dovrete spendere almeno 35/40 ore, dato che vi sarà richiesto di completare l’avventura almeno due volte, di cui una al massimo livello di difficoltà.

IMPORTANTE: I trofei di Dead Space Remake senza una descrizione si ottengono semplicemente proseguendo nella main quest oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

BENVENUTI A BORDO

Completa il capitolo 1 a qualsiasi livello di difficoltà.

TOPO DA LABORATORIO

Completa il capitolo 2 a qualsiasi livello di difficoltà.

TUTTI I SISTEMI OPERATIVI

Completa il capitolo 3 a qualsiasi livello di difficoltà.

CARNE DA CANNONE

Completa il capitolo 4 a qualsiasi livello di difficoltà.

VERO CREDENTE

Completa il capitolo 5 a qualsiasi livello di difficoltà.

EFFETTO SERRA

Completa il capitolo 6 a qualsiasi livello di difficoltà.

S.O.S.

Completa il capitolo 7 a qualsiasi livello di difficoltà.

STRANE TRASMISSIONI

Completa il capitolo 8 a qualsiasi livello di difficoltà.

RELITTO

Completa il capitolo 9 a qualsiasi livello di difficoltà.

UNA FEDE SALDA

Completa il capitolo 10 a qualsiasi livello di difficoltà.

TRADIMENTO

Completa il capitolo 11 a qualsiasi livello di difficoltà.

ARSENALE COMPLETO

Trova tutte le armi del gioco.

Per completare il vostro arsenale, dovrete esplorare a fondo l’astronave Ishimura e trovare tutti gli schemi, così da poterle acquistare presso il negozio.

FUOCO AUTOMATICO

Uccidi 30 nemici con il fucile a impulsi.

Il fucile a impulsi sarà disponibile presso il negozio sin dall’inizio, usatelo ed il trofeo sarà vostro.

CALOROSAMENTE, ISAAC

Uccidi 30 nemici con il lanciafiamme.

Per poter ottenere questo trofeo, dovrete prima ottenere lo schema del lanciafiamme, così da poterlo acquistare presso il negozio.

DACCI UN TAGLIO

Uccidi 30 nemici con lo Squartatore.

Per poter ottenere questo trofeo, dovrete prima ottenere lo schema dello squartatore, così da poterlo acquistare presso il negozio.

FORZA LETALE

Uccidi 30 nemici con la pistola a campo di forza.

Per poter ottenere questo trofeo, dovrete prima ottenere lo schema della pistola a campo di forza, così da poterlo acquistare presso il negozio.

SBUDELLATORE

Uccidi 30 nemici con la pistola multiraggio.

Per poter ottenere questo trofeo, dovrete prima ottenere lo schema della pistola multiraggio, così da poterlo acquistare presso il negozio.

CONTATTO COMPLETO

Uccidi 30 nemici con il raggio a contatto.

Per poter ottenere questo trofeo, dovrete prima ottenere lo schema del raggio a contatto, così da poterlo acquistare presso il negozio.

COLLEZIONISTA

Colloca 25 oggetti nel deposito.

Per sbloccare questo obiettivo, non dovrete fare altro che depositare 25 oggetti all’interno di uno dei depositi che troverete nel corso dell’avventura.

NARRATORE

Recupera 75 registri.

Per l’ottenimento del presente trofeo, vi rimandiamo alla descrizione del trofeo “Cantastorie”.

CANTASTORIE

Recupera 150 registri.

Non spaventatevi dall’alto numero richiesto da questo trofeo, in quanto il contatore prenderà in considerazione anche tutto ciò che vi verrà comunicato nel corso della trama principale. L’unico consiglio che abbiamo da darvi, quindi, è quello di esplorare a fondo tutta la Ishimura, così da non perdervi neanche un registro.

COMMERCIANTE

Raccogli tutti gli schemi.

Gli schemi delle armi sono uno degli oggetti collezionabili presenti in Dead Space Remake. Molti di questi li troverete semplicemente proseguendo nella trama principale, mentre per altri dovrete esplorare a fondo la Ishimura.

TIRATORE SCELTO

Smembra 50 arti.

CHIRURGO

Smembra 500 arti.

M’AMA, NON M’AMA…

Strappa un arto penzolante con la telecinesi.

GUARDA E IMPALA

Impala un nemico.

Per ottenere questo trofeo, non dovrete fare altro che usare la telecinesi, utilizzando un arto appuntito o un qualsiasi oggetto simile per impalare un qualsiasi necromorfo contro un muro.

ALTOLA’

Usa la stasi contro 50 nemici.

Il modo più rapido per sbloccare questo trofeo è quello di usare la stasi contro quegli alieni che, non appena uccisi, rilasceranno tanti piccoli xenomorfi: utilizzate la stasi proprio in questo momento, così da estendere i suoi effetti al maggior numero di nemici contemporaneamente.

SPEZZAOSSA

Uccidi 10 nemici calpestandoli.

Per sbloccare questo obiettivo, dovrete attendere di imbattervi in dei particolari necromorfi, riconoscibili a causa del loro stomaco deforme. Nel momento in cui li avrete uccisi, questi esploderanno, rilasciando tanti piccoli alieni: non dovrete fare altro che camminarci sopra per ucciderli.

FRONTE AL NEMICO

Sopravvivi al poligono.

Ricordate il poligono di tiro che avevate visto nel Dead Space del 2003? Bene, lo ritroverete anche qui, sempre al Capitolo 9! Soltanto che, invece di sparare a dei bersagli, vi ritroverete assaltati da tantissimi necromorfi. Sopravvivete ed il trofeo sarà vostro, insieme ai premi ovviamente.

PENG È PER SEMPRE!

Trova il tesoro di Peng.

Per l’ottenimento del presente trofeo, vi rimandiamo alla nostra guida al tesoro di Peng.

FORZA BRUTA

Uccidi un Bruto.

STERMINATORE

Uccidi il leviatano.

SCENDI SUBITO DALLA MIA NAVE!

Uccidi i resti di leviatano.

PREDA SENZA INTELLETTO

Uccidi l’Unica Mente.

MARCHIATO

Raccogli un frammento di Marchio per la prima volta.

ESODO

Completa il capitolo 12 a qualsiasi livello di difficoltà.

RIGENERAZIONE FINALE

Scopri le origini del cacciatore.

Otterrete questo trofeo completando la missione secondaria dedicata.

DI NUOVO UNO

Prosegui le indagini di Nicole.

Otterrete questo trofeo completando la missione secondaria dedicata.

ALTI STANDARD

Completa il gioco a difficoltà Media o superiore.

COLLABORATORE DI FIDUCIA

Completa una Nuova partita + a qualsiasi livello di difficoltà.

COSTRUZIONE SU ORDINAZIONE

Installa tutti i potenziamenti per le armi.

Ogni volta che vi imbatterete in un potenziamento, sbloccherete altri rami nodi. Per ottenere il trofeo in questione, quindi, dovrete sia trovare tutti i potenziamenti che completare tutti i nodi.

UNICA ARMA

Completa il gioco usando solo la lama al plasma.

Questo trofeo si spiega da solo: dovrete arrivare ai titoli di coda utilizzando solo la lama al plasma. Tuttavia, per riuscire nell’impresa senza troppi problemi, vi consigliamo di dedicarvi a questo obiettivo quando inizierete la Nuova Partita +, così da essere già in possesso di tutti i potenziamenti già ottenuti nella run precedente.

FUORICLASSE A ZERO G

Completa il livello 6 di basket zero G.

Non appena sarete arrivati al Capitolo 10 di Dead Space Remake, potrete cimentarvi con il minigioco “Basket Zero G”: lo scopo è quello di fare canestro, lanciando la palla in uno dei canestri che saranno lasciati liberi dalle paratie stagne. Per ottenere il trofeo, dovrete superare il livello 6, che vi chiederà di realizzare un punteggio piuttosto elevato con il minimo margine di errore.

LIBERO ACCESSO

Crea l’annullamento generale della sicurezza.

Per sbloccare questo trofeo dovrete entrare in possesso dei RIG dei capi sezione della Ishimura, così da creare un tesserino speciale che, come vedrete, vi consentirà di accedere a delle stanze segrete. Vi imbatterete in alcuni di questi RIG semplicemente proseguendo nella trama principale del gioco, mentre altri li otterrete come ricompensa per il completamento di determinate side quest (tutte guidate). Non appena avrete li avrete ottenuti tutti, tornate sul ponte di volo e lì potrete ottenere il tesserino e, di conseguenza, l’achievement in questione.

RIUNIONE

Guarda il finale alternativo a qualsiasi livello di difficoltà.

Per poter sbloccare il finale alternativo dovrete completare nuovamente l’avventura di Isaac. Il nostro consiglio è quello di iniziare una Nuova Partita + e di dedicarvi, in parallelo, all’ottenimento degli altri trofei che richiedono una seconda run per essere ottenuti.

INTOCCABILE

Completa il gioco a difficoltà Impossibile.

Questo è uno dei trofei di Dead Space Remake più difficili in assoluto e ri chiede di aver terminato il gioco almeno una volta per sbloccare la modalità Impossibile (la più ostica). Va da sé che, in questo caso, i nemici saranno più complessi da sconfiggere e, inoltre, troverete un minor numero di munizioni e di kit medici con cui ripristinare la vostra salute. Il consiglio che abbiamo da darvi, in questo caso, è quello di utilizzare una sola arma: la Lama al Plasma; la ragione di quanto ora detto consiste nel fatto che, così facendo, potrete vendere le munizioni di qualsiasi altra arma, così da poter contare su una cospicua scorta di crediti.

AL MASSIMO

Potenzia al massimo tutte le armi e gli equipaggiamenti.

Questo è di gran lunga il trofeo su cui dovrete spendere più tempo, in quanto vi chiederà di potenziare al massimo sia l’arsenale che il vostro equipaggiamento con i Nodi. Va da sé che sarà impossibile completare questo obiettivo in una singola run e quindi, per riuscirci, dovrete effettuarne almeno due.

UFFICIALE CONCORDANCE

Ottieni tutti i trofei.

Sblocca tutti gli altri trofei di Dead Space Remake.