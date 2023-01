Il remake più atteso del 2023 è finalmente arrivato sulle nostre piattaforme di gioco. Dead Space Remake (qui la recensione) riesce a farci rivivere i fasti del primo capitolo della saga (uscito ben 15 anni fa) con gli avanzamenti tecnologici di cui solo la current gen è capace. Tuttavia, se vi state avventurando per la prima volta nelle profondità dell’astronave Ishimura, probabilmente sarete alla ricerca di qualche consiglio per proseguire al meglio il vostro viaggio: quali sono le armi più forti? Quali parti dell’equipaggiamento potenziare? Come sbloccare tutte le stanze segrete? Quali sono le attività che tutti, ma proprio tutti, devono compiere prima di buttarsi a capofitto nell’azione?

In questa nostra guida completa di Dead Space Remake vi offriremo, passo dopo passo, la soluzione di uno dei survival horror più riusciti di sempre.

TUTTE LE GUIDE DI DEAD SPACE REMAKE

Guida ai Trofei e al Platino – un metodo facile e veloce per poter sbloccare tutti i trofei presenti nel gioco, ottenendo così il trofeo di platino;

– un metodo facile e veloce per poter sbloccare tutti i trofei presenti nel gioco, ottenendo così il trofeo di platino; Dove trovare PENG – chi ha giocato al gioco del 2008, forse si ricorderà del tesoro PENG. Ebbene, questo è stato riproposto anche in questo remake! Seguite la nostra guida per trovarlo senza difficoltà;

– chi ha giocato al gioco del 2008, forse si ricorderà del tesoro PENG. Ebbene, questo è stato riproposto anche in questo remake! Seguite la nostra guida per trovarlo senza difficoltà; Finale Segreto: dove trovare i 12 frammenti del Marchio – la guida con la posizione d tutti e 12 i frammenti del Marchio per sbloccare il Finale Segreto nella seconda run del gioco;

– la guida con la posizione d tutti e 12 i frammenti del Marchio per sbloccare il Finale Segreto nella seconda run del gioco; Dove trovare tutte le Armi e gli Upgrade (in arrivo)

(in arrivo) Come sbloccare tutti i RIG (in arrivo)

Dead Space

Dead Space Remake Guida Completa: 5 consigli per iniziare al meglio

Come noterete sin da subito, l’esplorazione della Ishimura sarà piuttosto guidata ma, nonostante quanto ora detto, non dovrete mai perdere di vista alcune delle attività fondamentali che, se svolte, vi faranno ottenere tutti i trofei del gioco e, fondamentalmente, vi renderanno la vita più facile.

Esplorate ogni singola area

Potrà sembrare una cosa banale da dire ma anche in Dead Space Remake, come in ogni survival horror che si rispetti, l’esplorazione costituirà un momento chiave dell’esperienza di gioco, per almeno due buoni motivi: trovare tutte le armi, i rispettivi potenziamenti e, soprattutto, sbloccare quanti più registri possibile.

Date una possibilità ad ogni arma…

Come in ogni videogame, anche qui ognuno di voi svilupperà una particolare affezione verso qualche arma in particolare, tanto da farla diventare la sua bocca da fuoco preferita. Il consiglio che abbia da darvi, soprattutto in vista dello sblocco di tutti i trofei, consiste proprio nel cercare di utilizzare tutto l’arsenale a vostra disposizione, falciando quanti più nemici possibile.

… Senza dimenticare la Lama al Plasma!

Ogni arma presente nel gioco vi offrirà il suo indubbio vantaggio tattico, ma la Lama al Plasma occupa (e dovrà occupare) un posto speciale nel vostro arsenale. Non solo perché si tratta del primo mezzo di offesa su cui potrete contare, ma perché, se opportunamente potenziata, sarà una delle armi più forti su cui potrete contare, anche nelle fasi più avanzate di Dead Space Remake. Aggiungete a quanto ora detto il fatto che, per ottenere il Platino, dovrete completare l’avventura usando solo la Lama al Plasma e comprenderete il motivo di questo consiglio.

Vendete tutto il superfluo

Il consiglio in questione non risiede tanto nel vecchio adagio riguardante il “viaggiare leggeri”, ma nel rimpolpare la vostra scorta di crediti. Avere tanti crediti significherà poter potenziare il nostro arsenale ed il nostro equipaggiamento e, quindi, rinnoviamo il consiglio: vendete tutto ciò che non vi serve.

Fate un backup dei vostri salvataggi

Chiariamoci subito: questo consiglio è riservato a coloro che intendano giocare al livello di difficoltà “Impossibile” per sbloccare il trofeo “Intoccabile”. Inutile dire che si tratta del grado di sfida più elevato presente nel videogame, ma perché effettuare un backup dei salvataggi? In pratica, nel momento in cui verrete messi K.O. da un nemico, verrà settata in automatico la modalità “Difficile”, rendendo vani tutti gli sforzi finora profusi. Proprio per questa ragione, vi consigliamo di trasferire sul cloud i vostri salvataggi, così da poterli riutilizzare per qualsiasi evenienza.