Dopo una lunga attesa qualche giorno fa abbiamo assistito al gameplay reveal di Dead Space Remake. Il gioco è in mano ai ragazzi di EA Motive, già autori di Star Wars Squadrons (potete leggere la nostra recensione) e che stanno mettendo tutto loro stessi nel riproporci il classico survival horror spaziale in una veste visiva completamente rivista, e non solo. Mancano ancora dei mesi al lancio del gioco, ma in questi istanti è apparsa su Steam la pagina ufficiale del titolo, grazie alla quale scopriamo anche i requisiti per PC.

Al momento attuale è già possibile pre-acquistare Dead Space Remake su Steam tramite la pagina del gioco, dove oltre alla versione standard, che costa 59,99€, è possibile prenotare anche una versione Deluxe al costo di 69,99€. Oltre a questo, la pagina Steam propone un sequela di screenshots grazie ai quali vengono messi in evidenza i miglioramenti grafici e tutti i dettagli presenti in questo remake.

Insieme a tutto ciò la pagina Steam di Dead Space Remake ci permette di scoprire molti dei dettagli di questo rifacimento, scoprendo anche quelli che saranno alcuni dei cambiamenti narrativi rispetto al gioco originale. In questo remake, per esempio, Isaac Clarke parlerà e interagirà con tutta una serie di personaggi, molti dei quali nel gioco del 2008 erano rappresentati solo tramite degli audiolog.

Vediamo ora quelli che sono i requisiti minimi e consigliati apparsi su Steam.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Window 10 64-bit

Processore: Ryzen 5 2600x, Core i5 8600

Memoria: 16 GB RAM

GPU: AMD RX 5700, GTX 1070

DirectX: versione 12

Spazio libero: 50 GB

Requisiti consigliati

Sisema operativo: Window 10 64-bit

Processore: Ryzen 5 5600X,Core i5 11600K

Memoria: 16 GB RAM

GPU: Radeon RX 6700 XT, Geforce RTX 2070

DirectX: versione 12

Sazio libero: 50 GB

Vi ricordiamo, infine, che il remake di Dead Space uscirà il prossimo 27 gennaio 2023 e sarà disponibile solo su PC e sulle console di attuale generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S.