Con la recente uscita di The Callisto Protocol è cominciata quella che sembra una nuova era per i videogiochi horror. Questo genere videoludico, da sempre molto amato da tantissimi appassionati, sta per tornare in auge grazie a una valanga di nuove esperienze; molte delle quali con un grosso budget da gioco tripla A. Tra questi c’è anche il prossimo remake di Dead Space, titolo annunciato qualche anno fa e che, finalmente, sta per debuttare sul mercato tra non molti mesi.

Di questo attesissimo remake del primo Dead Space ne abbiamo parlato parecchio, soprattutto nel corso degli ultimi mesi. Ora che ci avviciniamo sempre di più al lancio del gioco, Electronic Arts ci ha permesso di mettere gli occhi su un lungo video di gameplay che ci dona una visione ampia di molte sezioni di gameplay e non solo. Da questo recente filmato, però, scopriamo anche una novità inaspettata che riguarda il nuovo look ideato da EA Motive per il personaggio protagonista dell’avventura Isaac Clarke.

Essendo un remake completo dell’iconico primo capitolo era chiaro che qualcosa sarebbe cambiato anche nella fisionomia di Isaac, ma questa novità sta lasciando straniti parecchi appassionati. Il nuovo volto del malcapitato che dovrà vedersela con i necromorfi appare decisamente più sbarbato e molto più giovane rispetto al passato; ma quel che fa sorridere, è che in molti hanno colto una forte somiglianza con il noto attore statunitense Adam Sandler.

Dead Space

La cosa curiosa è vedere come questa somiglianza con l’attore sia incredibile grazie a una foto ritoccata e poi pubblicata da un fan, la quale mette in contrapposizione il vecchio modello con una versione leggermente ritoccata del nuovo modello che sarà presente nel remake. Vi ricordiamo che questo atteso remake uscirà il prossimo 27 gennaio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.