Dead Space remake: niente microtransazioni, ma ci saranno dei cambiamenti

La serata di ieri ci ha regalato un momento che aspettavano da molti, molti anni. Per gli amanti del genere horror, rivedere brevi spezzoni dei lugubri interni della nave spaziale Ishumura ha saputo dare tutta una serie di brividi di entusiasmo. Ebbene sì, Dead Space è tornato! Del franchise se ne occuperanno i ragazzi di EA Motive, i quali stanno lavorando ad un remake di nuova generazione di quello che è stato il primo iconico capitolo della serie survival horror spaziale.

Purtroppo il trailer di presentazione mostrato ieri sera non ci svela troppo sul progetto, ma nelle scorse ore Phil Ducharme, senior producer di EA Motive, ha parlato con la redazione di IGN, svelandoci alcuni punti importanti sul ritorno di Dead Space. In primis, il team si baserà sull’esperienza che aveva proposto il primo storico gioco; ma a questo saranno aggiunte tutta una serie di modifiche che permetteranno al gioco di brillare sotto una nuova luce, così da svecchiare alcune meccaniche.

Niente microtransazioni, dato che il team ha l’obbiettivo di realizzare un gioco coerente con il primo amatissimo capitolo, quindi totalmente single player. I cambiamenti non saranno solo di natura tecnica però, come il già annunciato utilizzo del motore grafico Frostbite, ma ci saranno delle modifiche anche nella storia. “Per noi, la base è la storia del primo Dead Space, quindi questo sarà il canone predefinito. Poi ci sono alcuni miglioramenti che vogliamo apportare a quella storia”, ha aggiunto Campos Oriola.

Non è ancora chiaro come questi cambiamenti saranno inseriti all’interno del remake del primo Dead Space, come non sappiamo ancora molte cose su questo progetto annunciato solamente da qualche ora. Quel che sappiamo però, è che non vediamo l’ora di vedere qualche primo scorcio di gameplay e di tornare a fare a fette necromorfi su una delle navi spaziali più terrificanti che si siano mai viste.