Se siete amanti dei giochi horror non potete assolutamente perdervi Dead Space Remake, versione completamente modernizzata e migliorata del classico Electronic Arts. Ebbene, oggi è l’occasione perfetta per recuperarlo, dato che la copia fisica per PS5 è in offerta a soli 49,90€ su eBay!

Considerando che il prezzo di listino del titolo è di 65,00€, grazie allo sconto di eBay potrete risparmiare ben 15,00€. Il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte sono limitate e stanno andando a ruba.

Dead Space Remake, uscito solo qualche mese fa, è la versione rinnovata e ottimizzata per la nuova generazione di uno dei migliori capolavori del genere horror degli ultimi vent’anni. Si tratta di un autentico capolavoro, tanto che nella nostra recensione gli abbiamo assegnato un bel 9, descrivendolo con le seguenti parole: “EA Motive non solo ha migliorato in maniera sontuosa tutto il comparto tecnico del prodotto originale, ma ha ulteriormente esaltato tutta l’esperienza”.

Nel corso dell’avventura vestirete i panni dell’ingegnere Isaac Clarke, che si imbarca in una semplice missione di riparazione ma si trova ben presto immerso in una lotta per la sopravvivenza contro creature che bramano solo la sua morte. L’intero gioco è stato completamente ricostruito da zero per offrire un realismo visivo senza precedenti, accompagnato da un audio coinvolgente in 3D che vi farà immergere completamente nell’atmosfera spaventosa dell’Ishimura.

Dead Space Remake rimane fedele all’intramontabile gioco originale e si rivela, quindi, la scelta perfetta sia per chi non ha mai avuto l’opportunità di giocarlo sia per i fan che vogliono rivivere le emozioni del classico degli anni 2000 su una console di nuova generazione. Non possiamo, dunque, che consigliarvelo: non ve ne pentirete.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina eBay dedicata a Dead Space Remake per PS5. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che le offerte potrebbero esaurire a breve.

