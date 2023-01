In questi giorni si continua a parlare di Dead Space Remake. La curiosità nei confronti di questo nuovo progetto è stata ulteriormente alimentata dalle varie dichiarazioni che gli sviluppatori hanno rilasciato negli scorsi mesi (relativi a cambiamenti e preordini), e quanto recentemente rivelato non aiuta affatto a mantenere la calma. In una recente intervista il technical director del gioco ha parlato del terrore che questo remake ispirerà nei giocatori, dicendo che sta ad un livello differente rispetto al passato… specialmente se giocato al buio.

David Robillard, technical director di Dead Space Remake, ha rivelato che la nuova fatica di Motive Studios supererà di gran lunga il videogioco precedente in termini d’immersione e terrore, specialmente se giocato in determinate condizioni: “Quando ci gioco di notte ci riesco per troppo tempo indossando le cuffie: è troppo fo**utamente spaventoso”, ha detto Robillard durante una chiacchierata con Play magazine. “È una questione di realismo e di atmosfera, non soltanto visiva ma anche sonora. Qualcosa di strettamente consesso al modo in cui abbiamo gestito i suoni, l’ambiente, gli effetti e un sistema che cerca spesso di sorprendere gli utenti”.

Dichiarazioni del genere, ovviamente, non possono che far ben sperare nei confronti di Dead Space Remake, nella speranza che tutte le modifiche apportate al precedente, nulla di troppo sostanziale dal punto di vista strutturale, trasformino ulteriormente l’esperienza che fece innamorare perdutamente la sua community degli appassionati. Le tecnologie a disposizione nei giorno nostri, rispetto al periodo d’uscita del gioco, cambieranno di molto l’esperienza dal punto di vista “ambientale”, rinnovando un survival horror che è indubbiamente rimasto impresso nella memoria di moltissimi appassionati.

Vi ricordiamo che Dead Space Remale arriverà sugli scaffali a partire dal 27 gennaio per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

