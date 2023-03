Ieri Amazon ha dato il via alle Offerte di Primavera e, come vi stiamo raccontando man mano nella nostra rassegna stampa dedicata, tantissimi prodotti in ogni categoria dello store sono disponibili a prezzi stracciati. Ebbene, le promozioni riguardano anche i videogiochi, e tra gli sconti più interessanti vi è senza dubbio Dead Space Remake, disponibile in versione fisica per PS5 e Xbox Series X rispettivamente a soli 58,49€ e 49,98€!

Considerando quanto sia raro trovare videogiochi usciti di recente in sconto, poter risparmiare fino a 30,00€ rappresenta un’occasione davvero imperdibile, dato che per entrambe le piattaforme il prezzo di listino è 79,99€. Inoltre, se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione gratuita direttamente a casa vostra, oltre che della consegna rapida in pochi giorni; in caso contrario vi consigliamo di prendere in considerazione l’abbonamento, dato che il servizio è gratuito per i primi 30 giorni dalla sottoscrizione, si tratta dunque del momento perfetto per provarlo.

Dead Space Remake, uscito da appena due mesi, consiste in una versione aggiornata e migliorata per la nuova generazione di uno dei migliori esponenti del genere horror degli ultimi vent’anni. Si tratta infatti di un capolavoro assoluto, che nella nostra recensione abbiamo premiato con un 9 e descritto con le seguenti parole: “EA Motive non solo ha migliorato in maniera sontuosa tutto il comparto tecnico del prodotto originale, ma ha ulteriormente esaltato tutta l’esperienza, rendendo l’Ishimura una spaventosa trappola di morte, capace di terrorizzare e celare una storia ancora oggi molto affascinante”.

Durante l’avventura impersonerete l’ingegnere Isaac Clark, il quale parte per una missione di riparazione ordinaria, ritrovandosi ben presto nel mezzo di una battaglia per la sopravvivenza contro creature che desiderano solamente ucciderlo. L’intera opera è stata ricostruita da zero per offrire un realismo visivo senza precedenti, oltre a un audio atmosferico in 3D che vi farà immergere completamente nella terrificante atmosfera della Ishimura.

Dead Space Remake rimane fedele all’intramontabile gioco originale e rappresenta dunque sia il punto di inizio perfetto per chi non ha mai giocato alcun titolo della saga che un modo per i fan che hanno giocato il classico anni 2000 per riviverne le emozioni su next-gen. Le Offerte di Primavera di Amazon sono quindi un’occasione perfetta per recuperarlo, sia che voi abbiate una PlayStation 5 che una Xbox Series X, dato che potreste non ritrovarlo così scontato nei prossimi mesi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta sia per la versione PS5 che quella Xbox Series X, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

