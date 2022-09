Ultimamente stiamo vivendo un grande ritorno del genere survival horror all’interno dell’industria videoludica. Tra i progetti più interessanti in arrivo nei prossimi mesi c’è sicuramente il remake di Dead Space. L’annuncio di EA ha entusiasmato i fan di questa saga che, dopo un’attesa durata quasi dieci anni, sta per tornare con un remake che promette molto bene. In attesa di poter vedere il gioco in azione, in queste ore è andata online la pagina ufficiale del titolo sull’Xbox Store, dove è possibile vedere una manciata di immagini.

Dead Space

Sebbene manichi ancora all’appello un video gameplay più approfondito, grazie alla pagina Xbox Store di Dead Space Remake riusciamo a vedere diverse migliorie grafiche che attuerà questo remake, ma non solo. È possibile leggere una serie di paragrafi che mettono in chiaro alcuni passaggi narrativi che delineano l’universo orrorifico del franchise, e quelle che saranno le caratteristiche next-gen del titolo, come per esempio la mancanza di schermate di caricamenti in pressoché tutto il titolo.

Il classico dell’horror spaziale si mostra in forma quindi, con le tre immagini, che potete trovare nel tweet sotto questo paragrafo, che mettono bene in mostra un dettaglio e una pulizia grafica di altissimo livello. Stessa cosa vale per l’illuminazione e per gli effetti di fumo, due esempi di come questo remake sembri un’operazione fatta con grande cuore e con la volontà di dare un nuovo lustro a uno dei titoli che ha contribuito a fare la storia del genere horror.

The Xbox store page for the Dead Space remake is livehttps://t.co/lIoGLZN1EZ pic.twitter.com/0YTtPKiDnS — Nibel (@Nibellion) September 29, 2022

Sebbene l’Xbox Store ora abbia ufficialmente la pagina di Dead Space Remake, c’è ancora molto che dobbiamo conoscere di questo nuovo attesissimo progetto. Per esempio, serve vedere ancora in azione il titolo con un filmato che metta ben in mostra il gameplay. In tutto questo, ci stiamo avvicinando sempre più al lancio di questo titolo, con Dead Space Remake che è atteso per il prossimo 27 gennaio 2023 sulle piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.