Dead Space Remake uscirà davvero nel 2022, almeno secondo questa ipotesi

Annunciato nel corso del 2021, il remake di Dead Space non è stato un progetto lanciato in pasto alla folla amante del brand, tutt’altro. Nelle potenzialità del gioco Electronic Arts ci crede davvero tantissimo e il più grande fatto a sostegno di questa ipotesi è da quanto in effetti è in sviluppo il remake del gioco di Visceral Games, che due generazioni fa riuscì a conquistare tutti gli amanti del genere survival horror.

Come riportato dalle varie pagine degli sviluppatori impegnati nel remake del primo Dead Space, EA Motive (il team di sviluppo che porta avanti il progetto) è oramai in lavorazione almeno da luglio 2020. I membri del team infatti sono cresciuti fino alla fine dell’anno scorso e considerando che il progetto è stato annunciato qualche mese fa, sono ottime notizie per la data di uscita.

Al netto di eventuali imprevisti, ma che per ora non riusciamo a vedere, il remake di Dead Space è infatti previsto (almeno secondo i rumor) per l’autunno del 2022. Al momento non c’è anche una data esatta, ma viste le premesse è molto complicato che la finestra di lancio possa essere rimandata. D’altronde è oramai ben più di un anno che il progetto viene portato avanti in maniera attiva e non è più nelle fasi di pre-produzione, almeno stando ai curriculum degli sviluppatori presenti su LinkedIn.

Chiaramente non possiamo avere una conferma diretta in merito. Considerando però quanto valore ha l’IP per i fan e soprattutto per Electronic Arts, un annuncio nel corso del prossimo anno potrebbe non essere inaspettato. Ci sono tutti i presupposti per cui il rifacimento dell’avventura, che ha già trovato il consenso del suo papà, possa davvero sbarcare entro i prossimi 365 giorni.

Che i giochi vengano oramai annunciati troppo presto lo sappiamo. L’ultimo caso in merito è sicuramente quello di Star Wars Eclipse: il prossimo gioco di casa Quantic Dream è infatti stato annunciato ai The Game Awards 2021, ma è molto probabile che non riusciremo a metterci le mani sopra almeno prima del 2026/2027. Un po’ affrettato come annuncio, non trovate?